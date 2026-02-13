Обстрел Одессы 12 февраля - в районе перебои со светом, теплом и водой

Девушка в квартире без света. Иллюстрационное фото: УНИАН

Российские оккупанты в ночь с 12 на 13 февраля атаковали Одессу дронами. Сейчас в результате обстрела фиксируются значительные проблемы со светом, теплом и водой.

Об этом в Telegram информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Одесского района вечером 12 февраля

"На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", — говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что сейчас продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. В то же время восстановительные работы уже начаты.

Напомним, что в результате обстрела Одессы, в городе повреждены жилая, промышленная и портовая инфраструктуры. В частности, вражеский дрон попал в высотку. Предварительно, в городе четверо пострадавших.

Также мы информировали, что россияне атаковали Одессу еще и в ночь на 12 февраля. Во время той атаки оккупанты тоже повредили жилые дома, торговые объекты и энергетику.