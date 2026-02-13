Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса После удара РФ — в Одесском районе перебои со светом, теплом и водой

После удара РФ — в Одесском районе перебои со светом, теплом и водой

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 00:19
Обстрел Одессы 12 февраля - в районе перебои со светом, теплом и водой
Девушка в квартире без света. Иллюстрационное фото: УНИАН

Российские оккупанты в ночь с 12 на 13 февраля атаковали Одессу дронами. Сейчас в результате обстрела фиксируются значительные проблемы со светом, теплом и водой. 

Об этом в Telegram информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Одесского района вечером 12 февраля

"На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", — говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что сейчас продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. В то же время восстановительные работы уже начаты.

Напомним, что в результате обстрела Одессы, в городе повреждены жилая, промышленная и портовая инфраструктуры. В частности, вражеский дрон попал в высотку. Предварительно, в городе четверо пострадавших.

Также мы информировали, что россияне атаковали Одессу еще и в ночь на 12 февраля. Во время той атаки оккупанты тоже повредили жилые дома, торговые объекты и энергетику.

Одесса водоснабжение теплоснабжение отопление война в Украине отключения света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации