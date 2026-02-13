Обстрел Одессы 12 февраля - в районе перебои со светом, теплом и водой

После удара РФ — в Одесском районе перебои со светом, теплом и водой
Российские оккупанты в ночь с 12 на 13 февраля атаковали Одессу дронами. Сейчас в результате обстрела фиксируются значительные проблемы со светом, теплом и водой.
Об этом в Telegram информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия обстрела Одесского района вечером 12 февраля
"На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", — говорится в сообщении.
Олег Кипер добавил, что сейчас продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. В то же время восстановительные работы уже начаты.
Напомним, что в результате обстрела Одессы, в городе повреждены жилая, промышленная и портовая инфраструктуры. В частности, вражеский дрон попал в высотку. Предварительно, в городе четверо пострадавших.
Также мы информировали, что россияне атаковали Одессу еще и в ночь на 12 февраля. Во время той атаки оккупанты тоже повредили жилые дома, торговые объекты и энергетику.
