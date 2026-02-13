Обстріл Одеси 12 лютого - в районі перебої зі світлом, теплом і водою

Дівчина у квартирі без світла. Ілюстраційне фото: УНІАН

Російські окупанти в ніч з 12 проти 13 лютого атакували Одесу дронами. Наразі внаслідок обстрілу фіксуються значні проблеми зі світлом, теплом та водою.

Про це у Telegram інформує глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням", — йдеться у повідомленні.

Олег Кіпер додав, що наразі триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями. Водночас відновлювальні роботи вже розпочато.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси, у місті пошкоджено житлову, промислову та портову інфраструктури. Зокрема, ворожий дрон влучив у висотку. Попередньо, у місті четверо постраждалих.

Також ми інформували, що росіяни атакували Одесу ще й в ніч проти 12 лютого. Під час тієї атаки окупанти теж пошкодили житлові будинки, торгівельні об'єкти та енергетику.