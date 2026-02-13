Обстрел Одессы 13 февраля: автосалон и последствия

Разрушенный автосалон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 13 февраля Одесса и область снова оказались под массированной атакой России. Ударам подверглись энергетические объекты, портовая инфраструктура и жилые кварталы. Есть погибший и раненые. На местах продолжаются спасательные и следственные действия.

Журналисты Новини.LIVE побывали в разрушенном автосалоне, зафиксировали последствия и пообщались с охранником.

Удар по автосалону

Главный удар пришелся на гражданские объекты, среди которых оказался автосалон. Здание получило значительные повреждения, а огонь и обломки изуродовали почти 30 автомобилей, стоявших рядом. Охранник заведения, Михаил, чудом остался жив, хотя во время взрывов находился на своем посту.

"Они летели и гудели, а потом начали попадать. Сначала там, а потом уже здесь. Когда бьют прямо над головой — становится по-настоящему страшно", — рассказал охранник Михаил.

Охранник Михаил. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Повреждение энергообъекта

В результате ночной атаки враг снова ударил по энергетической инфраструктуре Одесской области. Разрушения оценивают как чрезвычайно серьезные — восстановление оборудования потребует длительного времени. Сейчас аварийные бригады работают на местах прилетов, разбирают завалы и ликвидируют последствия обстрела. Первоочередная задача — вернуть электроснабжение объектам критической инфраструктуры.

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 13 февраля вооруженные силы РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали энергетические объекты, портовая инфраструктура и жилой сектор. Повреждены два 24-этажных жилых здания, помещения автосалона и складские сооружения. В целом получили повреждения почти 30 автомобилей.

Авто внутри салона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения в салоне. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате атаки погиб 20-летний мужчина. Еще шестеро мужчин в возрасте 31, 32, 37, 38, 49 и 53 года получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный в середине салон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

При процессуальном руководстве Одесская областная прокуратура начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Масштабы разрушений. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 13 февраля оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. На нескольких локациях зафиксировано попадание.

Также мы писали, что РФ атаковала ТЭЦ Киева. зафиксированы повреждения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Восстановление теплоснабжения на одной станции планируют завершить в течение суток, на другой — ориентировочно за двое.