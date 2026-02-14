Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі прогримів вибух — що відомо про обстріл

В Одесі прогримів вибух — що відомо про обстріл

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 23:04
Вечірній вибух в Одесі 14 лютого 2026 року — що відомо про обстріл
Вибух уночі. Фото ілюстративне: Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини

Вибух пролунав в Одесі зараз, пізно ввечері в суботу, 14 лютого. Повітряної тривоги в Одеському районі наразі немає, але відбій дали нещодавно.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про БпЛА курсом на Одесу, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Атака БпЛА ввечері 14 лютого 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух в Одесі ввечері 14 лютого  

Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 22:40 до 22:55. Станом на 22:35, за інформацією Повітряних Сил ЗС БпЛА в акваторії Чорного моря тримав курс на Санжейку, але о 22:39 змінив курс на Чорноморськ або Лиманку, а о 22:45 попрямував на Одесу.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 14 лютого

Повітряна тривога ввечері 14 лютого 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 23:04 14 лютого

Станом на 23:04 повітряна тривога триває в Запорізькій і Донецькій областях, а також частинах Дніпропетровщини, Чернігівщини та Сумщини.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого РФ атакувала Одесу ударними БпЛА. Загинула жінка 1950 року народження.

Також ми повідомляли, що вночі 14 лютого зазнала ворожого удару Київщина. Постраждали люди.

вибух безпілотники обстріли Новини Одеси війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації