Вечірній вибух в Одесі 14 лютого 2026 року — що відомо про обстріл

Вибух пролунав в Одесі зараз, пізно ввечері в суботу, 14 лютого. Повітряної тривоги в Одеському районі наразі немає, але відбій дали нещодавно.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про БпЛА курсом на Одесу, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух в Одесі ввечері 14 лютого

Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 22:40 до 22:55. Станом на 22:35, за інформацією Повітряних Сил ЗС БпЛА в акваторії Чорного моря тримав курс на Санжейку, але о 22:39 змінив курс на Чорноморськ або Лиманку, а о 22:45 попрямував на Одесу.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 14 лютого

Карта повітряних тривог станом на 23:04 14 лютого

Станом на 23:04 повітряна тривога триває в Запорізькій і Донецькій областях, а також частинах Дніпропетровщини, Чернігівщини та Сумщини.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого РФ атакувала Одесу ударними БпЛА. Загинула жінка 1950 року народження.

Також ми повідомляли, що вночі 14 лютого зазнала ворожого удару Київщина. Постраждали люди.