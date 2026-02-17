Відео
В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 01:27
Вибухи в Одесі 17 лютого
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 лютого. На місто летіли кілька російських безпілотників.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 17 лютого

"В Одесі чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:21.

За 40 хвилин до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Чорному морі фіксувалися три ударні безпілотники, які летіли в напрямку Одеси.

Також зазначимо, що трохи більше години тому місцеві пабліки також інформували про вибух у місті. Що це саме було, поки незрозуміло, однак люди стверджували, що після вибуху виникли проблеми зі світлом.

Де оголосили тривогу зараз

Станом на 01:27 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Одеса під ударом дронів 17 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі пізно ввечері 14 лютого теж пролунали вибухи. Тоді військові теж попереджали про дрони.

Потім вже зранку стало відомо, що в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі та інфраструктура.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
