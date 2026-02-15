Атака дронів на Одещину — наслідки обстрілу

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі майже всю ніч на 15 лютого лунала повітряна тривога через атаку російських дронів. Пошкоджені будівлі та інфраструктура, але обійшлося без жертв.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Пошкоджений фасад будинку. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Атака на Одесу

За словами очільника міської військової адміністрації, ворог цілив по інфраструктурі. У самому місті обійшлося без постраждалих, але пошкоджень уникнути не вдалося.

"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі. На щастя, інформація про постраждалих не надходила", — повідомив Сергій Лисак.

В одному з районів вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки обстрілу.

Вибите скло у будинку. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Які наслідки в Одеській області

Водночас очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що атака була масованою. Частину дронів вдалося збити, але не всі.

"Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури", — повідомив Олег Кіпер.

Вибите вікно в квартирі. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Найбільше пошкоджень зафіксували в Одеському районі. Там постраждали будівлі та об’єкти залізничної інфраструктури.

"В Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі оперативно ліквідовані", — зазначив очільник ОВА.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Попри масштаб атаки, за інформацією офіційних осіб, обійшлося без загиблих і поранених. Наразі всі пожежі ліквідовані, а служби продовжують працювати на місцях ударів та усувати наслідки.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники показали наслідки нічної атаки російських дронів у ніч на 14 лютого. У приватних будинках і господарських спорудах вибито вікна, частково зруйновано дахи та фасади.

Також ми писали, що під завалами зруйнованого приватного будинку в Одесі рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Вона перебувала у вдома під час удару.

