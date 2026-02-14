Нічна атака Росії на Одесу: перші кадри з місця

Одеса після удару російських дронів — кадри з місця трагедії
В Одесі рятувальники показали наслідки нічної атаки російських дронів у ніч на 14 лютого. Удар забрав життя літньої жінки та зруйнував житловий будинок.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.
Атака на Одесу: фото з місця
В Одесі оприлюднили фото наслідків нічної атаки російських безпілотників, які влучили в житловий сектор. Один із дронів поцілив у приватний будинок, який зазнас серйозних руйнувань.
У результаті обстрілу загинула літня жінка. Вона перебувала у будинку під час удару. Інформацію про її загибель підтвердили рятувальники.
Вибухова хвиля пошкодила також прилеглі будівлі. У сусідніх приватних будинках і господарських спорудах вибито вікна, частково зруйновано дахи та фасади.
Скільки рятувальників працювало на місці трагедії
На місці трагедії працювали екстрені служби. Рятувальники розбирали завали та ліквідовували наслідки удару. До робіт залучили 26 співробітників ДСНС і 7 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, людям, які пережили атаку та втратили близьку людину, надавали психологічну допомогу. З постраждалими працювала психологиня ДСНС.
На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Унаслідок вибуху в одному з районів міста зазнав пошкоджень одноповерховий житловий будинок.
Також ми писали, що гапередодні росіяни випустили по Одесі нову серію ударних дронів "Гарпія-А1". БпЛА мають покращений захист від засобів РЕБ. Вдосконалена CRPA-антена дозволяє дронам точніше визначати своє положення навіть у складних умовах.
