Нічна атака Росії на Одесу: перші кадри з місця

Пожежа в будинку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі рятувальники показали наслідки нічної атаки російських дронів у ніч на 14 лютого. Удар забрав життя літньої жінки та зруйнував житловий будинок.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Атака на Одесу: фото з місця

В Одесі оприлюднили фото наслідків нічної атаки російських безпілотників, які влучили в житловий сектор. Один із дронів поцілив у приватний будинок, який зазнас серйозних руйнувань.

Майно, яке залишилось після вибуху. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Психолог заспокоює жінку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

У результаті обстрілу загинула літня жінка. Вона перебувала у будинку під час удару. Інформацію про її загибель підтвердили рятувальники.

Зруйнований російськими дронами будинок. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Вибухова хвиля пошкодила також прилеглі будівлі. У сусідніх приватних будинках і господарських спорудах вибито вікна, частково зруйновано дахи та фасади.

Рятувальник несе драбину. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Скільки рятувальників працювало на місці трагедії

На місці трагедії працювали екстрені служби. Рятувальники розбирали завали та ліквідовували наслідки удару. До робіт залучили 26 співробітників ДСНС і 7 одиниць спецтехніки.

На місці влучання працювали психологи. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Окрім цього, людям, які пережили атаку та втратили близьку людину, надавали психологічну допомогу. З постраждалими працювала психологиня ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслудки влучання. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.

Російський дрон зруйнував будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування після влучання дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти суботи, росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. Унаслідок вибуху в одному з районів міста зазнав пошкоджень одноповерховий житловий будинок.

Також ми писали, що гапередодні росіяни випустили по Одесі нову серію ударних дронів "Гарпія-А1". БпЛА мають покращений захист від засобів РЕБ. Вдосконалена CRPA-антена дозволяє дронам точніше визначати своє положення навіть у складних умовах.

