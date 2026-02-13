Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія атакувала Одесу модернізованими дронами — що відомо

Росія атакувала Одесу модернізованими дронами — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:03
Дрони «Гарпія-А1» з новою CRPA-антеною атакували Одесу
Російський дрон Гарпия-А1. Фото ілюстративне: war-sanctions.gur.gov.ua

Цієї ночі росіяни випустили по Одесі нову серію ударних дронів "Гарпія-А1". БпЛА мають покращений захист від засобів РЕБ. Вдосконалена CRPA-антена дозволяє дронам точніше визначати своє положення навіть у складних умовах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на каналі аналітика "Полковник ГШ".

Реклама
Читайте також:

Нові дрони

Вдосконалені дрони "Гарпія-А1" виготовляє російський "Ижевский электромеханический завод "Купол"". У серії "КК" дрони отримали CRPA-антену "Комета-М16" з 16 каналами. Раніше застосовувалися 12-канальні "Комета-М12". CRPA-антена дозволяє дрону точно визначати своє місцезнаходження навіть у зонах з активними радіоперешкодами. Вона відрізняє справжні навігаційні сигнали від хибних, що створюють засоби РЕБ, і стабілізує супутниковий сигнал.

Нові дрони РФ атакували Одесу
Уламок російського дрона Гарпия-А1 серії КК. Фото: Полковник ГШ

Завдяки цьому дрон точніше долає перешкоди і може ефективніше досягати цілі. Аналіз уламків показав, що нові "Гарпія-А1" значно стійкіші до дії українських систем протиповітряної та радіоелектронної оборони.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина стала місцем для експериментів російської армії з новими видами озброєння та тактиками масованих атак. Окупанти випробовують на регіоні комбіновані удари, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. 

Також ми писали, що РФ змінила тактику. Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря. Раніше саме вони були основними носіями крилатих ракет і активно застосовувалися проти України. Тепер росіяни все частіше використовують надводні кораблі.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації