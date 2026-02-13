Дрони «Гарпія-А1» з новою CRPA-антеною атакували Одесу

Російський дрон Гарпия-А1. Фото ілюстративне: war-sanctions.gur.gov.ua

Цієї ночі росіяни випустили по Одесі нову серію ударних дронів "Гарпія-А1". БпЛА мають покращений захист від засобів РЕБ. Вдосконалена CRPA-антена дозволяє дронам точніше визначати своє положення навіть у складних умовах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на каналі аналітика "Полковник ГШ".

Нові дрони

Вдосконалені дрони "Гарпія-А1" виготовляє російський "Ижевский электромеханический завод "Купол"". У серії "КК" дрони отримали CRPA-антену "Комета-М16" з 16 каналами. Раніше застосовувалися 12-канальні "Комета-М12". CRPA-антена дозволяє дрону точно визначати своє місцезнаходження навіть у зонах з активними радіоперешкодами. Вона відрізняє справжні навігаційні сигнали від хибних, що створюють засоби РЕБ, і стабілізує супутниковий сигнал.

Уламок російського дрона Гарпия-А1 серії КК. Фото: Полковник ГШ

Завдяки цьому дрон точніше долає перешкоди і може ефективніше досягати цілі. Аналіз уламків показав, що нові "Гарпія-А1" значно стійкіші до дії українських систем протиповітряної та радіоелектронної оборони.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина стала місцем для експериментів російської армії з новими видами озброєння та тактиками масованих атак. Окупанти випробовують на регіоні комбіновані удари, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

Також ми писали, що РФ змінила тактику. Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря. Раніше саме вони були основними носіями крилатих ракет і активно застосовувалися проти України. Тепер росіяни все частіше використовують надводні кораблі.