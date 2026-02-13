Дроны "Гарпия-А1" с новой CRPA-антенной атаковали Одессу

Российский дрон Гарпия-А1. Фото иллюстративное: war-sanctions.gur.gov.ua

Этой ночью россияне выпустили по Одессе новую серию ударных дронов "Гарпия-А1". БпЛА имеют улучшенную защиту от средств РЭБ. Усовершенствованная CRPA-антенна позволяет дронам точнее определять свое положение даже в сложных условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал аналитика "Полковник ГШ".

Новые дроны

Усовершенствованные дроны "Гарпия-А1" изготавливает российский "Ижевский электромеханический завод "Купол"". В серии "КК" дроны получили CRPA-антенну "Комета-М16" с 16 каналами. Ранее применялись 12-канальные "Комета-М12". CRPA-антенна позволяет дрону точно определять свое местонахождение даже в зонах с активными радиопомехами. Она отличает настоящие навигационные сигналы от ложных, создаваемых средствами РЭБ, и стабилизирует спутниковый сигнал.

Обломок российского дрона Гарпия-А1 серии КК. Фото: Полковник ГШ

Благодаря этому дрон точнее преодолевает препятствия и может эффективнее достигать цели. Анализ обломков показал, что новые "Гарпия-А1" значительно устойчивее к действию украинских систем противовоздушной и радиоэлектронной обороны.

Напомним, мы сообщали, что Одесская область стала местом для экспериментов российской армии с новыми видами вооружения и тактиками массированных атак. Оккупанты испытывают на регионе комбинированные удары, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

Также мы писали, что РФ изменила тактику. Российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря. Ранее именно они были основными носителями крылатых ракет и активно применялись против Украины. Теперь россияне все чаще используют надводные корабли.