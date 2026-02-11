Россия уменьшила использование подводных лодок в Черном море

Подводная лодка РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря. Ранее именно они были основными носителями крылатых ракет и активно применялись против Украины. Теперь россияне все чаще используют надводные корабли.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Изменение тактики

По словам Дмитрия Плетенчука, в течение последних двух лет Россия наиболее активно применяла именно подводные лодки. Их главным преимуществом была скрытность, что позволяло незаметно выходить в море и наносить ракетные удары. Однако в последнее время такие субмарины почти не фиксируются. Представитель ВМС объясняет это сложностью эксплуатации подводных лодок. Для обслуживания их нужно ставить в док или оставлять у причала, а это делает технику уязвимой. Именно во время стоянки россия потеряла подводную лодку проекта 636 "Варшавянка" в Крыму — "Ростов-на-Дону", которая была уничтожена украинской авиацией. Аналогичную лодку россияне потеряли и в Новороссийске.

"Подводная лодка — это сложный механизм, который требует соблюдения условий эксплуатации и обслуживания. А любое обслуживание сейчас — это риск", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, сейчас у России остались только две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Именно поэтому враг вынужден беречь этот ресурс и избегать активного использования субмарин. Зато среди надводных кораблей в строю остаются пять носителей "Калибров". Это три малых ракетных корабля проекта "Буян" и два фрегата — "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно эти корабли Россия сейчас чаще использует для ракетных атак.

Напомним, мы сообщали. что ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается контролируемой. Однако оккупанты продолжают использовать авиацию и беспилотники.

Также мы писали, что РФ почти не использует порты в Крыму. Сейчас там находятся только не боеспособные суда. Ведь ценные корабли там становятся легкой мишенью.