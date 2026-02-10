Видео
Україна
Видео

Атаки РФ с неба — какие угрозы есть для Одесчины сегодня

Атаки РФ с неба — какие угрозы есть для Одесчины сегодня

Дата публикации 10 февраля 2026 14:13
Ситуация в Черном море: заявление ВМС Украины
Российский истребитель. Фото иллюстративное: росСМИ

Ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается контролируемой. Российские корабли в море не выходили, ударов с морских носителей не фиксировали. В то же время оккупанты продолжают использовать авиацию и беспилотники.

Об этом в эфире "Єдині новини" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Ситуация в море

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, общая оперативная обстановка существенно не изменилась. Россия продолжает разведку с воздуха и периодически пытается атаковать дронами-камикадзе. Активность врага сохраняется и на южных направлениях, в частности на Херсонщине. Там морская пехота сдерживает попытки противника улучшить свое тактическое положение.

"Ситуация остается стабильной. Присутствует российская авиация и дроны-разведчики, также сегодня были очередные атаки дронами-камикадзе. Выходов кораблей в море не было, применение вооружения с морских носителей также не фиксировалось", — сообщил Плетенчук.

Он добавил, что несмотря на потери самолетов, враг не отказался от воздушного патрулирования и разведки. Авиацию используют не только для наблюдения, но и для охраны акватории возле временно оккупированного Крыма. В то же время массированные авиаудары с моря остаются редкими.

"Не могу сказать, что после сбития Су-34 полетов стало значительно меньше. Поворотным моментом было сбитие Су-24 в конце 2023 года — после этого они прекратили дистанционное минирование возле зернового коридора. Авиацию для ударов применяют нечасто, в основном это противорадиолокационные ракеты. А вот для патрулирования, разведки и противокатерной обороны самолеты и вертолеты используют постоянно", — отметил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что в России все чаще допускают к полетам самолеты с техническими неисправностями и незавершенным обслуживанием. Речь уже не о единичных случаях, а об устойчивой тенденции невыполнения требований директив летной годности.

Также мы писали, что Крым стал ловушкой для авиации РФ. За почти четыре года полномасштабной войны Россия потеряла в оккупированном Крыму десятки самолетов и вертолетов.

Одесса Черное море Одесская область самолеты авиация
