Крым стал ловушкой для авиации РФ — какие потери

Крым стал ловушкой для авиации РФ — какие потери

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:46
Потери авиации РФ в Крыму за годы войны в Крыму
Российский истребитель на аэродроме Бельбек в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

За почти четыре года полномасштабной войны Россия потеряла в оккупированном Крыму десятки самолетов и вертолетов. Полуостров, который в советское время называли "авианосцем", стал одной из самых уязвимых точек для авиации РФ. Наибольшие потери враг понес в 2022 году, но с каждым годом удары по авиации только усиливались.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Слово и дело".

Потери РФ в Крыму. Фото: Слово и дело

Потери РФ

Первый и самый громкий удар по российской авиации в Крыму произошел 9 августа 2022 года. Тогда Силы обороны Украины атаковали авиабазу Саки в Новофедоровке — один из ключевых аэродромов РФ на полуострове. В результате удара россия потеряла восемь самолетов Су-24М и четыре истребителя Су-30СМ. Еще один Су-24 был уничтожен 16 августа на аэродроме "Гвардейское". Именно из Новофедоровки российские самолеты регулярно вылетали для ракетных атак по Украине.

В 2023 году потери авиации РФ продолжились. В августе украинские силы поразили российский самолет в Черном море вблизи острова Змеиный. В октябре россия понесла потери из-за "дружественного огня" — над Крымом собственная ПВО сбила вертолет Ми-8.

В 2024 году Россия потеряла в Крыму вертолет Ка-27, а летом — истребитель Су-30СМ, еще один такой самолет был поврежден. Осенью спецподразделение ГУР уничтожило Су-30СМ в Черном море попаданием из ПЗРК. В декабре морские дроны Magura V5 с ракетами уничтожили два вертолета Ми-8, еще один получил повреждения.

Больше всего выросли потери российской авиации в 2025 году. За год РФ потеряла не менее 13 вертолетов Ми-8 и Ми-24, в частности во время атак на аэродромы "Кировское" и Симферополь. Также был уничтожен корабельный вертолет Ка-27. Среди самолетов Россия потеряла три Су-30, четыре Су-24, три Су-30СМ, три Ан-26, один МиГ-31 и один МиГ-29, который уничтожили на аэродроме "Кача".

Напомним, агенты "Крымского ветра" показали, как выглядит поврежденная РЛС оккупантов "Небу-У". Проблемы есть с антенной. Фактически ее использовать нет возможности.

Также мы писали, что РФ продолжает использовать порты Крыма для собственных нужд. Сейчас там находятся суда, которые оккупантам не жалко, ведь там их могут с легкость достать украинские силы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
