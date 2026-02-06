В Крыму повредили дорогу РЛС "Небо-У" РФ

Антенна радара "Небо-У". Фото иллюстративное: росСМИ

На территории временно оккупированного Крыма российские военные объекты регулярно подвергаются ударам. Под огнем оказывается дорогая и важная для вражеской армии техника. Такие атаки ослабляют возможности оккупантов контролировать воздушное пространство. Очередной целью стала радиолокационная станция вблизи Евпатории.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер", передают Новини.LIVE.

Уничтожение РЛС

Под Евпаторией после удара Сил обороны Украины серьезно повреждена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У". По данным, у комплекса отсутствует часть антенны, а также выведен из строя поворотный механизм. Из-за этого РЛС фактически потеряла боеспособность и не может выполнять свои функции. Когда именно был нанесен удар, не уточняется. В то же время Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал, что в ночь на 22 января в районе Евпатории была поражена именно РЛС "Небо-У".

Повреждена антенна РЛС. Фото: Эримский ветер

Что известно о РЛС

"Небо-У" считается одной из самых дорогих радиолокационных станций России. Ее стоимость оценивается примерно в 100 миллионов долларов США. Это трехмерная передвижная РЛС дальнего обнаружения, которая работает на 13 частотах в ОВЧ-диапазоне и способна отслеживать воздушные цели на высоте до 75 километров.

