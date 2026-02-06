Видео
Главная Одесса Повреждена РЛС в Крыму — успешный удар украинских воинов

Повреждена РЛС в Крыму — успешный удар украинских воинов

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 09:51
В Крыму повредили дорогу РЛС "Небо-У" РФ
Антенна радара "Небо-У". Фото иллюстративное: росСМИ

На территории временно оккупированного Крыма российские военные объекты регулярно подвергаются ударам. Под огнем оказывается дорогая и важная для вражеской армии техника. Такие атаки ослабляют возможности оккупантов контролировать воздушное пространство. Очередной целью стала радиолокационная станция вблизи Евпатории.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер", передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Уничтожение РЛС

Под Евпаторией после удара Сил обороны Украины серьезно повреждена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У". По данным, у комплекса отсутствует часть антенны, а также выведен из строя поворотный механизм. Из-за этого РЛС фактически потеряла боеспособность и не может выполнять свои функции. Когда именно был нанесен удар, не уточняется. В то же время Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал, что в ночь на 22 января в районе Евпатории была поражена именно РЛС "Небо-У".

Пошкоджено РЛС РФ в Криму
Повреждена антенна РЛС. Фото: Эримский ветер

Что известно о РЛС

"Небо-У" считается одной из самых дорогих радиолокационных станций России. Ее стоимость оценивается примерно в 100 миллионов долларов США. Это трехмерная передвижная РЛС дальнего обнаружения, которая работает на 13 частотах в ОВЧ-диапазоне и способна отслеживать воздушные цели на высоте до 75 километров.

Напомним председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев заявил, что крымские татары не согласятся ни с какими моделями, которые закрепляют российскую оккупацию полуострова. Позиция Меджлиса относительно перегоров остается неизменной с 2014 года.

Также мы писали, что Россия изменила тактику обстрелов с территории Крыма. Во время крайней атаки оттуда запускали "Цирконы".

Одесса Крым Одесская область оккупанты Новости Одессы атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
