У Криму пошкодили дорогу РЛС «Небо-У» РФ

Антена радару "Небо-У". Фото ілюстративне: росЗМІ

На території тимчасово окупованого Криму російські військові об’єкти регулярно зазнають ударів. Під вогнем опиняється дорога й важлива для ворожої армії техніка. Такі атаки послаблюють можливості окупантів контролювати повітряний простір. Черговою ціллю стала радіолокаційна станція поблизу Євпаторії.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер", передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знищення РЛС

Під Євпаторією після удару Сил оборони України серйозно пошкоджено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У". За даними, у комплексу відсутня частина антени, а також виведений з ладу поворотний механізм. Через це РЛС фактично втратила боєздатність і не може виконувати свої функції. Коли саме був завданий удар, не уточнюється. Водночас Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що в ніч на 22 січня в районі Євпаторії було уражено саме РЛС "Небо-У".

Пошкоджена антена РЛС. Фото: Еримський вітер

Що відомо про РЛС

"Небо-У" вважається однією з найдорожчих радіолокаційних станцій Росії. Її вартість оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів США. Це тривимірна пересувна РЛС дальнього виявлення, яка працює на 13 частотах в ОВЧ-діапазоні та здатна відстежувати повітряні цілі на висоті до 75 кілометрів.

Нагадаємо голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв заявив, що кримські татари не погодяться з жодними моделями, які закріплюють російську окупацію півострова. Позиція Меджлісу щодо перегорів залишається незмінною з 2014 року.

Також ми писали, що Росія змінила тактику обстрілів з території Криму. Під час крайньої атаки звідти запускали "Циркони".