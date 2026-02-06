Відео
Головна Одеса Пошкоджено РЛС в Криму — успішний удар українських воїнів

Пошкоджено РЛС в Криму — успішний удар українських воїнів

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 09:51
У Криму пошкодили дорогу РЛС «Небо-У» РФ
Антена радару "Небо-У". Фото ілюстративне: росЗМІ

На території тимчасово окупованого Криму російські військові об’єкти регулярно зазнають ударів. Під вогнем опиняється дорога й важлива для ворожої армії техніка. Такі атаки послаблюють можливості окупантів контролювати повітряний простір. Черговою ціллю стала радіолокаційна станція поблизу Євпаторії.

Про це повідомляє канал "Кримський вітер", передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Знищення РЛС

Під Євпаторією після удару Сил оборони України серйозно пошкоджено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У". За даними, у комплексу відсутня частина антени, а також виведений з ладу поворотний механізм. Через це РЛС фактично втратила боєздатність і не може виконувати свої функції. Коли саме був завданий удар, не уточнюється. Водночас Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що в ніч на 22 січня в районі Євпаторії було уражено саме РЛС "Небо-У".

Пошкоджено РЛС РФ в Криму
Пошкоджена антена РЛС. Фото: Еримський вітер

Що відомо про РЛС

"Небо-У" вважається однією з найдорожчих радіолокаційних станцій Росії. Її вартість оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів США. Це тривимірна пересувна РЛС дальнього виявлення, яка працює на 13 частотах в ОВЧ-діапазоні та здатна відстежувати повітряні цілі на висоті до 75 кілометрів.

Нагадаємо  голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв заявив, що кримські татари не погодяться з жодними моделями, які закріплюють російську окупацію півострова. Позиція Меджлісу щодо перегорів залишається незмінною з 2014 року.

Також ми писали, що Росія змінила тактику обстрілів з території Криму. Під час крайньої атаки звідти запускали "Циркони".

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
