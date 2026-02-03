Відео
Україна
РФ змінила тактику ударів з Криму — що загрожує Одещині

РФ змінила тактику ударів з Криму — що загрожує Одещині

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:18
Пуск Цирконів та реактивних дронів: загроза для Одещини
Пуск ракети "Циркон". Фото ілюстративне: Defense Express

Уночі Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, зокрема по Одещині. Ворог застосував десятки ракет різних типів і сотні ударних дронів, роблячи ставку на швидкість. Сили ППО збили всі запущені "Циркони", але загроза для регіону залишається.

Про це в ефірі Radio NV розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.

Загроза "Цирконів"

Загроза "Цирконів"

Цієї ночі Росія знову застосувала гіперзвукові ракети "Циркон", які запускали, зокрема, з тимчасово окупованого Криму. За оновленням Повітряних сил, усі запущені "Циркони" були збиті. Попри це, сама поява таких ракет у повітрі є серйозною загрозою для великих міст і критичної інфраструктури, включно з Одещиною. Ворог намагається знизити ефективність ППО, використовуючи надзвукові та гіперзвукові засоби ураження. Капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко зазначає, що атака була зосереджена на містах-мільйонниках.

"Цілком очевидно, що ворог концентрувався на Києві, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі. Зараз до ударів залучають переважно надзвукові й гіперзвукові ракети, бо дозвукові наша ППО збиває досить ефективно", — пояснив Риженко.

Він додає, що "Циркони" росіяни можуть використовувати і як елемент бойового випробування. І застосовувати їх й надалі. За словами експерта, навіть успішне збиття всіх "Цирконів" не означає відмову РФ від такої зброї.

"Вони будуть шукати, як обходити наші можливості. Загроза серйозна, і прикриття потребують не лише окремі об’єкти, а й ширші райони", — підсумував Риженко.

Реактивні дрони

Окремим елементом атаки стали ударні дрони, серед яких були й реактивні. Загалом у нічному нальоті фіксували понад 400 безпілотників. Саме швидкість таких дронів ускладнює їх перехоплення і створює додаткове навантаження на систему ППО. Одещина була серед регіонів, де ці дрони активно застосовувалися. Андрій Риженко наголошує, що це свідомий акцент ворога.

"Росія зараз ставить акцент на швидкості дій — і ракет, і дронів, щоб не дозволити нам ефективно перехоплювати ці напади", — зазначив він.

Нагадаємо, військові показали, як збивали дрони над Одещиною. Також ми писали про те, які наслідки від нічної атаки на Одещину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
