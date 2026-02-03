Наступ на півдні України: бої на Дніпрі

Штурм на півдні — ворог намагається переправити свої ДРГ по кризі
Ситуація на південному фронті залишається динамічною, попри морози та кригу. Російські війська намагаються використати зиму для просування, зокрема на Придніпровському напрямку. Українські сили контролюють обстановку й відстежують усі спроби прориву.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Ситуація на південному напрямку
Фронт на півдні не "став" і не завмер, навіть попри сильні морози. На Придніпровському напрямку ворог намагається використовувати кригу для дрібних маневрів. Йдеться про спроби пройти вузькими протоками Дніпра малими групами. Українські сили ці дії бачать і контролюють.
"Фронт не примерз і не став. Вони пробують використовувати морози, сподіваючись полегшити собі рух, зокрема на правий берег, але ми це відслідковуємо", — наголосив речник УДА Сергій Братчук.
Плани росіян
На лівому березі Дніпра росіяни концентрують сили, але це не наступ у класичному розумінні. Йдеться про диверсійно-розвідувальні дії та спроби закріпитися на окремих ділянках. Крига не дозволяє використовувати техніку, а масові атаки були б для ворога самогубством. Тому застосовуються малі групи й "одноразові" штурми.
"Про великий наступ мови немає. Через кригу техніка не піде, а люди не зможуть пройти масово. Вони пробують ДРГ, пробують усе, бо людського ресурсу їм не шкода", — зазначив Сергій Братчук.
Прорив через Каховське водосховище
На ділянках, де води стало менше, поверхня справді замерзла. Проте це не означає, що її можна використати для перекидання сил. Територія з обох берегів давно замінована, і ці процеси тривають не перший рік. Ворог знає ризики й усвідомлює наслідки таких дій.
"Про якісь великі штурми на Придніпровському напрямку сьогодні не йдеться. Ми бачимо лише спроби ДРГ, а частину підрозділів ворог узагалі перекидає на Запорізький фронт", — пояснив речник УДА.
