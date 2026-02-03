Наступ на півдні України: бої на Дніпрі

Військові в окопі. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

Ситуація на південному фронті залишається динамічною, попри морози та кригу. Російські війська намагаються використати зиму для просування, зокрема на Придніпровському напрямку. Українські сили контролюють обстановку й відстежують усі спроби прориву.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Ситуація на південному напрямку

Фронт на півдні не "став" і не завмер, навіть попри сильні морози. На Придніпровському напрямку ворог намагається використовувати кригу для дрібних маневрів. Йдеться про спроби пройти вузькими протоками Дніпра малими групами. Українські сили ці дії бачать і контролюють.

"Фронт не примерз і не став. Вони пробують використовувати морози, сподіваючись полегшити собі рух, зокрема на правий берег, але ми це відслідковуємо", — наголосив речник УДА Сергій Братчук.

Плани росіян

На лівому березі Дніпра росіяни концентрують сили, але це не наступ у класичному розумінні. Йдеться про диверсійно-розвідувальні дії та спроби закріпитися на окремих ділянках. Крига не дозволяє використовувати техніку, а масові атаки були б для ворога самогубством. Тому застосовуються малі групи й "одноразові" штурми.

"Про великий наступ мови немає. Через кригу техніка не піде, а люди не зможуть пройти масово. Вони пробують ДРГ, пробують усе, бо людського ресурсу їм не шкода", — зазначив Сергій Братчук.

Прорив через Каховське водосховище

На ділянках, де води стало менше, поверхня справді замерзла. Проте це не означає, що її можна використати для перекидання сил. Територія з обох берегів давно замінована, і ці процеси тривають не перший рік. Ворог знає ризики й усвідомлює наслідки таких дій.

"Про якісь великі штурми на Придніпровському напрямку сьогодні не йдеться. Ми бачимо лише спроби ДРГ, а частину підрозділів ворог узагалі перекидає на Запорізький фронт", — пояснив речник УДА.

