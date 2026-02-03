Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Штурм на півдні — ворог намагається переправити свої ДРГ по кризі

Штурм на півдні — ворог намагається переправити свої ДРГ по кризі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:05
Наступ на півдні України: бої на Дніпрі
Військові в окопі. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

Ситуація на південному фронті залишається динамічною, попри морози та кригу. Російські війська намагаються використати зиму для просування, зокрема на Придніпровському напрямку. Українські сили контролюють обстановку й відстежують усі спроби прориву.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на південному напрямку

Фронт на півдні не "став" і не завмер, навіть попри сильні морози. На Придніпровському напрямку ворог намагається використовувати кригу для дрібних маневрів. Йдеться про спроби пройти вузькими протоками Дніпра малими групами. Українські сили ці дії бачать і контролюють.

"Фронт не примерз і не став. Вони пробують використовувати морози, сподіваючись полегшити собі рух, зокрема на правий берег, але ми це відслідковуємо", — наголосив речник УДА Сергій Братчук.

Плани росіян

На лівому березі Дніпра росіяни концентрують сили, але це не наступ у класичному розумінні. Йдеться про диверсійно-розвідувальні дії та спроби закріпитися на окремих ділянках. Крига не дозволяє використовувати техніку, а масові атаки були б для ворога самогубством. Тому застосовуються малі групи й "одноразові" штурми.

"Про великий наступ мови немає. Через кригу техніка не піде, а люди не зможуть пройти масово. Вони пробують ДРГ, пробують усе, бо людського ресурсу їм не шкода", — зазначив Сергій Братчук.

Прорив через Каховське водосховище

На ділянках, де води стало менше, поверхня справді замерзла. Проте це не означає, що її можна використати для перекидання сил. Територія з обох берегів давно замінована, і ці процеси тривають не перший рік. Ворог знає ризики й усвідомлює наслідки таких дій.

"Про якісь великі штурми на Придніпровському напрямку сьогодні не йдеться. Ми бачимо лише спроби ДРГ, а частину підрозділів ворог узагалі перекидає на Запорізький фронт", — пояснив речник УДА.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що росіяни активізувалися на південному напрямку. Також ми писали, що ЗСУ утримують усі ключові висоти на напрямку Лимана.

Одеса Одеська область Херсонська область Новини Одеси Сергій Братчук Каховська ГЕС ріка Дніпро наступ
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації