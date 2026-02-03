Видео
Україна
Видео

Штурм на юге — враг пытается переправить свои ДРГ по льду

Штурм на юге — враг пытается переправить свои ДРГ по льду

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:05
Наступление на юге Украины: бои на Днепре
Военные в окопе. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

Ситуация на южном фронте остается динамичной, несмотря на морозы и лед. Российские войска пытаются использовать зиму для продвижения, в частности на Приднепровском направлении. Украинские силы контролируют обстановку и отслеживают все попытки прорыва.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Ситуация на южном направлении

Фронт на юге не "стал" и не замер, даже несмотря на сильные морозы. На Приднепровском направлении враг пытается использовать лед для мелких маневров. Речь идет о попытках пройти узкими проливами Днепра малыми группами. Украинские силы эти действия видят и контролируют.

"Фронт не примерз и не стал. Они пробуют использовать морозы, надеясь облегчить себе движение, в частности на правый берег, но мы это отслеживаем", — отметил представитель УДА Сергей Братчук.

Планы россиян

На левом берегу Днепра россияне концентрируют силы, но это не наступление в классическом понимании. Речь идет о диверсионно-разведывательных действиях и попытках закрепиться на отдельных участках. Лед не позволяет использовать технику, а массовые атаки были бы для врага самоубийством. Поэтому применяются малые группы и "одноразовые" штурмы.

"О большом наступлении речи нет. Через лед техника не пойдет, а люди не смогут пройти массово. Они пробуют ДРГ, пробуют все, потому что человеческого ресурса им не жалко", — отметил Сергей Братчук.

Прорыв через Каховское водохранилище

На участках, где воды стало меньше, поверхность действительно замерзла. Однако это не означает, что ее можно использовать для переброски сил. Территория с обоих берегов давно заминирована, и эти процессы продолжаются не первый год. Враг знает риски и осознает последствия таких действий.

"О каких-то крупных штурмах на Приднепровском направлении сегодня речь не идет. Мы видим только попытки ДРГ, а часть подразделений враг вообще перебрасывает на Запорожский фронт", — пояснил представитель УДА.

Напомним, мы сообщали о том, что россияне активизировались на южном направлении. Также мы писали, что ВСУ удерживают все ключевые высоты на направлении Лимана.

Одесса Одесская область Херсонская область Новости Одессы Сергей Братчук Каховская ГЭС река Днепр наступление
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
