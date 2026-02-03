Наступление на юге Украины: бои на Днепре

Военные в окопе. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

Ситуация на южном фронте остается динамичной, несмотря на морозы и лед. Российские войска пытаются использовать зиму для продвижения, в частности на Приднепровском направлении. Украинские силы контролируют обстановку и отслеживают все попытки прорыва.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Ситуация на южном направлении

Фронт на юге не "стал" и не замер, даже несмотря на сильные морозы. На Приднепровском направлении враг пытается использовать лед для мелких маневров. Речь идет о попытках пройти узкими проливами Днепра малыми группами. Украинские силы эти действия видят и контролируют.

"Фронт не примерз и не стал. Они пробуют использовать морозы, надеясь облегчить себе движение, в частности на правый берег, но мы это отслеживаем", — отметил представитель УДА Сергей Братчук.

Планы россиян

На левом берегу Днепра россияне концентрируют силы, но это не наступление в классическом понимании. Речь идет о диверсионно-разведывательных действиях и попытках закрепиться на отдельных участках. Лед не позволяет использовать технику, а массовые атаки были бы для врага самоубийством. Поэтому применяются малые группы и "одноразовые" штурмы.

"О большом наступлении речи нет. Через лед техника не пойдет, а люди не смогут пройти массово. Они пробуют ДРГ, пробуют все, потому что человеческого ресурса им не жалко", — отметил Сергей Братчук.

Прорыв через Каховское водохранилище

На участках, где воды стало меньше, поверхность действительно замерзла. Однако это не означает, что ее можно использовать для переброски сил. Территория с обоих берегов давно заминирована, и эти процессы продолжаются не первый год. Враг знает риски и осознает последствия таких действий.

"О каких-то крупных штурмах на Приднепровском направлении сегодня речь не идет. Мы видим только попытки ДРГ, а часть подразделений враг вообще перебрасывает на Запорожский фронт", — пояснил представитель УДА.

