ППО півдня України збила ракети Х-101 і дрони Shahed

Боєць мобільної вогневої групи. Фото ілюстративне: Сергій Братчук

Вночі, 3 лютого, росіяни масовано атакували Україну, зокрема Одещину. Сили ППО знищили десятки ворожих повітряних цілей. Серед них — ударні дрони та крилаті ракети. Оборона півдня вкотре зірвала повітряну атаку противника.

Відео зі збиттям дрона показав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Збиття дронів

У небі над Одещиною протиповітряна оборона знищила ворожий безпілотник, що зафіксували бійці добровольчого формування територіальної громади "Одеса". Крім того, за даними Військово-Морських Сил ЗС України, їхніми силами у складі угруповань було збито 21 ударний безпілотник типу Shahed-136.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі та повітрі!", — зазначили в ВМС.

Загалом, станом на ранок 3 лютого 2026 року, протиповітряна оборона півдня України збила або подавила шість крилатих ракет Х-101, а також 55 ворожих безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших. Лише протягом 2 лютого було знищено три розвідувальні та 26 ударних дронів противника.

Нагадаємо, ми повідомляли, про те, куди поцілили росіяни під час нічної атаки на Одещину. Також ми писали про те, скільки цілей збили сили ППО в небі над Україною.