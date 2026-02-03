Видео
Україна
Главная Одесса Ночная атака — военные показали как сбивали дроны над Одесчиной

Ночная атака — военные показали как сбивали дроны над Одесчиной

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:17
ПВО юга Украины сбила ракеты Х-101 и дроны Shahed
Боец мобильнй огневой групи. Фото иллюстративное: Сергей Братчук

Ночью, 3 февраля, россияне массированно атаковали Украину, в частности Одесскую область. Силы ПВО уничтожили десятки вражеских воздушных целей. Среди них — ударные дроны и крылатые ракеты. Оборона юга в очередной раз сорвала воздушную атаку противника.

Видео со сбиванием дрона показал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Сбивание дронов

В небе над Одесской областью противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник, что зафиксировали бойцы добровольческого формирования территориальной общины "Одесса". Кроме того, по данным Военно-Морских Сил ВС Украины, их силами в составе группировок был сбит 21 ударный беспилотник типа Shahed-136.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", — отметили в ВМС.

В целом, по состоянию на утро 3 февраля 2026 года, противовоздушная оборона юга Украины сбила или подавила шесть крылатых ракет Х-101, а также 55 вражеских беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других. Только в течение 2 февраля было уничтожено три разведывательных и 26 ударных дронов противника.

Напомним, мы сообщали, о том, куда попали россияне во время ночной атаки на Одесскую область. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО в небе над Украиной.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ПВО атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
