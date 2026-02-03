Массированная атака на Одесскую область: более 50 тысяч без света

Последствия ночной атаки по Одесчине — под ударом энергетика
Ночью, 3 февраля, враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары пришлись на энергетическую и гражданскую инфраструктуру юга региона. Десятки тысяч людей временно остались без света. Энергетики уже восстанавливают сети.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Во время атаки, ночью, 3 февраля, повреждены объекты энергетики и ряд гражданских сооружений. Пострадали три жилых дома, а также складские и административные помещения. Ударной волной повреждены легковые автомобили.
Электроснабжение исчезло в населенных пунктах юга области. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Аварийные бригады энергетиков ведут восстановительные работы, свет обещают возвращать поэтапно. Погибших и пострадавших, по официальной информации, нет.
Что известно об атаке
С ночи и до утра Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом были несколько областей, в частности Одесская область. Отбой тревоги объявили уже после 7 утра.
Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала столицу Украины — есть пострадавшие. Также мы писали, что под ударом оккупантов оказались теплоподстанции ДТЭК.
