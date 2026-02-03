Видео
Україна
Видео

Одесса Последствия ночной атаки по Одесчине — под ударом энергетика

Последствия ночной атаки по Одесчине — под ударом энергетика

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:53
Массированная атака на Одесскую область: более 50 тысяч без света
Разрушения после одной из атак. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью, 3 февраля, враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары пришлись на энергетическую и гражданскую инфраструктуру юга региона. Десятки тысяч людей временно остались без света. Энергетики уже восстанавливают сети.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Во время атаки, ночью, 3 февраля, повреждены объекты энергетики и ряд гражданских сооружений. Пострадали три жилых дома, а также складские и административные помещения. Ударной волной повреждены легковые автомобили.

Электроснабжение исчезло в населенных пунктах юга области. Критическая инфраструктура работает от генераторов. Аварийные бригады энергетиков ведут восстановительные работы, свет обещают возвращать поэтапно. Погибших и пострадавших, по официальной информации, нет.

Что известно об атаке

С ночи и до утра Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом были несколько областей, в частности Одесская область. Отбой тревоги объявили уже после 7 утра.

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала столицу Украины — есть пострадавшие. Также мы писали, что под ударом оккупантов оказались теплоподстанции ДТЭК.

Одесса Одесская область обстрелы дроны атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
