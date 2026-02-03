Відео
Україна
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одещину — під ударом енергетика

Наслідки нічної атаки на Одещину — під ударом енергетика

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:53
Масована атака на Одещину: понад 50 тисяч без світла
Руйнації після однієї з атак. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 3 лютого, ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари припали на енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня регіону. Десятки тисяч людей тимчасово залишилися без світла. Енергетики вже відновлюють мережі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Під час атаки, вночі, 3 лютого, пошкоджено об’єкти енергетики та низку цивільних споруд. Постраждали три житлові будинки, а також складські й адміністративні приміщення. Ударною хвилею пошкоджено легкові автомобілі.

Електропостачання зникло у населених пунктах півдня області. Критична інфраструктура працює від генераторів. Аварійні бригади енергетиків ведуть відновлювальні роботи, світло обіцяють повертати поетапно. Загиблих і постраждалих, за офіційною інформацією, немає.

Що відомо про атаку

З ночі і до ранку Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом були декілька областей, зокрема Одещина. Відбій тривоги оголосили вже після 7 ранку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала столицю України — є постраждалі. Також ми писали, що під ударом окупантів опинилися теплопідстанції ДТЕК.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
