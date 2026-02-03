Пуск Цирконов и реактивных дронов: угроза для Одесской области

Пуск ракеты "Циркон". Фото иллюстративное: Defense Express

Ночью Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, в частности по Одесской области. Враг применил десятки ракет различных типов и сотни ударных дронов, делая ставку на скорость. Силы ПВО сбили все запущенные "Цирконы", но угроза для региона остается.

Об этом в эфире Radio NV рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

Угроза "Цирконов"

Этой ночью Россия снова применила гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые запускали, в частности, с временно оккупированного Крыма. По обновлению Воздушных сил, все запущенные "Цирконы" были сбиты. Несмотря на это, само появление таких ракет в воздухе является серьезной угрозой для крупных городов и критической инфраструктуры, включая Одесскую область. Враг пытается снизить эффективность ПВО, используя сверхзвуковые и гиперзвуковые средства поражения. Капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко отмечает, что атака была сосредоточена на городах-миллионниках.

"Совершенно очевидно, что враг концентрировался на Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. Сейчас к ударам привлекают преимущественно сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, потому что дозвуковые наша ПВО сбивает достаточно эффективно", — пояснил Рыженко.

Он добавляет, что "Цирконы" россияне могут использовать и как элемент боевого испытания. И применять их и в дальнейшем. По словам эксперта, даже успешное сбитие всех "Цирконов" не означает отказ РФ от такого оружия.

"Они будут искать, как обходить наши возможности. Угроза серьезная, и в прикрытии нуждаются не только отдельные объекты, но и более широкие районы", — подытожил Рыженко.

Реактивные дроны

Отдельным элементом атаки стали ударные дроны, среди которых были и реактивные. Всего в ночном налете фиксировали более 400 беспилотников. Именно скорость таких дронов затрудняет их перехват и создает дополнительную нагрузку на систему ПВО. Одесская область была среди регионов, где эти дроны активно применялись. Андрей Рыженко отмечает, что это сознательный акцент врага.

"Россия сейчас ставит акцент на скорости действий — и ракет, и дронов, чтобы не позволить нам эффективно перехватывать эти нападения", — отметил он.

Напомним, военные показали, как сбивали дроны над Одесской областью. Также мы писали о том, какие последствия от ночной атаки на Одесскую область.