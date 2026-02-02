Порти Криму і Маріуполя: як РФ ховає флот і вивозить ресурси

Корабель в порту Севастополя. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Росія не відмовилася від використання портів окупованого Криму, попри постійні ураження. Частину кораблів там залишили, бо швидко перекинути все до Новоросійська неможливо. Порти також активно задіяні для вивезення вкрадених в Україні ресурсів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Базування кораблів у Криму

Росія залишила в портах окупованого Криму те, що не має великої бойової цінності або не є пріоритетною ціллю. Адже залишати бойові одиниці там наразі дуже ризиковано. Українські сили ледь не щодня завдають ударів по території півострова. Причина того, чому РФ не вивезла ще все проста — обмежені можливості для передислокації флоту.

"У Криму залишили все, що не шкода. Вони мають обмежені ресурси, щоб зміщувати флот у Новоросійськ", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Новоросійськ, хоч і найбільший порт РФ, є цивільним. Туди фізично неможливо перевести всі кораблі з Криму. Крім того, судна там доводиться постійно переставляти, щоб уникнути уражень, як це вже траплялося з підводним човном. У Криму залишаються переважно небоєздатні одиниці. Також у портах перебувають судна забезпечення. Формально вони належать до складу Чорноморського флоту РФ, але бойових функцій не виконують. Загрози для України ці одиниці не несуть.

Вивезення краденого зерна

Окуповані порти активно використовують для незаконного вивезення українських ресурсів. Йдеться про збіжжя, метал і вугілля. Найбільш завантажені в цьому сенсі порти Маріуполя та Бердянська. Вивезення відбувається постійно.

"Вони використовують Маріуполь і Бердянськ, щоб вивозити українське збіжжя, метал і вугілля", — сказав Дмитро Плетенчук.

Далі ці вантажі змішують з російськими або підробляють документи. Перевантаження відбувається вже в офіційних портах РФ, зокрема в Темрюку. Після цього ресурси відправляють за кордон як "легальні".

В Азовському морі умови для приховування простіші, ніж у Криму. Там судна заходять майже безперешкодно. У Криму ситуація інша — непоміченим працювати складніше. Суднам доводиться приховувати назви та вимикати системи ідентифікації.

"У Криму зайти непоміченим складно, усе це фіксується відповідними структурами", — наголосив речник ВМС.

Навіть за таких умов ці операції відстежують аналітики та профільні служби. Повністю приховати незаконне вивезення ресурсів Росії не вдається. Дані про рух суден і вантажі системно збираються та аналізуються.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що РФ почала активно використовувати балістику з території Криму. Також ми писали, що окупанти втратили літак на півдні.