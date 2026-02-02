Порты Крыма и Мариуполя: как РФ прячет флот и вывозит ресурсы

Корабль в порту Севастополя. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Россия не отказалась от использования портов оккупированного Крыма, несмотря на постоянные поражения. Часть кораблей там оставили, потому что быстро перебросить все в Новороссийск невозможно. Порты также активно задействованы для вывоза украденных в Украине ресурсов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Базирование кораблей в Крыму

Россия оставила в портах оккупированного Крыма то, что не имеет большой боевой ценности или не является приоритетной целью. Ведь оставлять боевые единицы там сейчас очень рискованно. Украинские силы чуть ли не ежедневно наносят удары по территории полуострова. Причина того, почему РФ не вывезла еще все проста - ограниченные возможности для передислокации флота.

"В Крыму оставили все, что не жалко. Они имеют ограниченные ресурсы, чтобы смещать флот в Новороссийск", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Новороссийск, хоть и крупнейший порт РФ, является гражданским. Туда физически невозможно перевести все корабли из Крыма. Кроме того, суда там приходится постоянно переставлять, чтобы избежать поражений, как это уже случалось с подводной лодкой. В Крыму остаются преимущественно небоеспособные единицы. Также в портах находятся суда обеспечения. Формально они входят в состав Черноморского флота РФ, но боевых функций не выполняют. Угрозы для Украины эти единицы не несут.

Вывоз ворованного зерна

Оккупированные порты активно используют для незаконного вывоза украинских ресурсов. Речь идет о зерне, металле и угле. Наиболее загружены в этом смысле порты Мариуполя и Бердянска. Вывоз происходит постоянно.

"Они используют Мариуполь и Бердянск, чтобы вывозить украинский хлеб, металл и уголь", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Далее эти грузы смешивают с российскими или подделывают документы. Перегрузка происходит уже в официальных портах РФ, в частности в Темрюке. После этого ресурсы отправляют за границу как "легальные".

В Азовском море условия для сокрытия проще, чем в Крыму. Там суда заходят почти беспрепятственно. В Крыму ситуация другая — незамеченным работать сложнее. Судам приходится скрывать названия и выключать системы идентификации.

"В Крыму зайти незамеченным сложно, все это фиксируется соответствующими структурами", — подчеркнул представитель ВМС.

Даже при таких условиях эти операции отслеживают аналитики и профильные службы. Полностью скрыть незаконный вывоз ресурсов России не удается. Данные о движении судов и грузы системно собираются и анализируются.

