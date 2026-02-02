Крым как военная база РФ и источник ракетных ударов для РФ

Момент пуска баллистической ракеты ОТРК "Искандер". Фото иллюстративное: Defence

Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым как ключевую военную базу. Полуостров остается логистическим хабом и местом дислокации группировки оккупационных войск. Именно оттуда враг наносит ракетные удары по Украине. За последний месяц таких атак стало больше, чем обычно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Плацдарм в Крыму

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что Крым для России — не только место базирования, а полноценный элемент военной инфраструктуры. Там размещена военная группировка, задачей которой является оборона оккупированных территорий и подготовка к возможным действиям против Украины.

"Наш временно оккупированный полуостров они используют как военную базу и логистический хаб. Там есть соответствующая группировка, которая непосредственно дислоцируется и имеет задачу обороны оккупированных территорий от освобождения", — отметил Плетенчук.

По его словам, на полуостров заходят отдельные подразделения для восстановления и перегруппировки. В то же время разветвленная логистическая сеть, которую оккупанты строили в Крыму с 2014 года, сейчас работает и для обеспечения российских войск на материковой части Украины.

Угроза баллистики

Отдельную угрозу представляют ракетные удары. Если раньше Крым преимущественно использовали для атак по портовой инфраструктуре, то в прошлом месяце обстрелы охватили и другие регионы Украины. Враг активно применяет баллистику из мобильных пусковых установок.

"Не имея возможности работать с морских носителей, они применяют мобильные пусковые и ведут обстрелы с территории Крыма", — подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что такие цели сложно обнаруживать и поражать. Пусковые установки постоянно меняют позиции, передвигаются вне населенных пунктов и основных дорог и действуют скрытно. Именно это, по словам Плетенчука, создает дополнительные трудности и повышает опасность для гражданских по всей Украине.

