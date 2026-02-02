Крим як військова база РФ і джерело ракетних ударів для РФ

Момент пуску балістичної ракети ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: Defence

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим як ключову військову базу. Півострів залишається логістичним хабом і місцем дислокації угруповання окупаційних військ. Саме звідти ворог завдає ракетних ударів по Україні. За останній місяць таких атак стало більше, ніж зазвичай.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Плацдарм в Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що Крим для Росії — не лише місце базування, а повноцінний елемент воєнної інфраструктури. Там розміщене військове угруповання, завданням якого є оборона окупованих територій і підготовка до можливих дій проти України.

"Наш тимчасово окупований півострів вони використовують як військову базу та логістичний хаб. Там є відповідне угруповання, яке безпосередньо дислокується і має завдання оборони окупованих територій від звільнення", — зазначив Плетенчук.

За його словами, на півострів заходять окремі підрозділи для відновлення та перегрупування. Водночас розгалужена логістична мережа, яку окупанти будували в Криму з 2014 року, нині працює і для забезпечення російських військ на материковій частині України.

Загроза балістики

Окрему загрозу становлять ракетні удари. Якщо раніше Крим переважно використовували для атак по портовій інфраструктурі, то минулого місяця обстріли охопили й інші регіони України. Ворог активно застосовує балістику з мобільних пускових установок.

"Не маючи можливості працювати з морських носіїв, вони застосовують мобільні пускові та ведуть обстріли з території Криму", — наголосив речник ВМС.

Він додав, що такі цілі складно виявляти й уражати. Пускові установки постійно змінюють позиції, пересуваються поза населеними пунктами та основними дорогами і діють приховано. Саме це, за словами Плетенчука, створює додаткові труднощі та підвищує небезпеку для цивільних по всій Україні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відбувається з ворожими кораблями у Чорному морі. Також ми писали, що РФ втратила свій літак на півді поблизу Одещини.