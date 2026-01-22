Удари по Криму та стан Кримського мосту: що відбувається на півострові

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Кримський півострів дедалі частіше стає ареною для точних ударів Сил оборони України по військових об'єктах загарбників. Постійне вогневе ураження складів, систем ППО та логістичних вузлів змушує окупаційну владу посилювати заходи безпеки. Росіяни намагаються знайти винних у своїх невдачах, проте опір місцевого населення лише зростає. Військові цілі в Криму залишаються під прицілом, а логістика ворога зазнає значних втрат.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Полювання на "навідників"

Останні прильоти по об'єктах у Сімферополі та знищення техніки, зокрема станції "Небо-У" та комплексу "Панцир-С1", викликали у загарбників справжню істерику. Окупанти влаштовують масові обшуки на дорогах та залучають гелікоптери для патрулювання, намагаючись знайти українське підпілля. Однак, за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, найбільш далекоглядні росіяни вже давно покинули півострів.

"Насправді, ті, хто трошки розумніші, зробили це доволі давно. Родини російських спецслужбістів виїхали ще на початку вторгнення. Сім’ї моряків-окупантів теж перебралися до Новоросійська. А решті "понаїхавших" тут не місце. Окупанти шукають винних, але на півострові багато наших громадян, які залишаються вірними Україні. З цим вони борються вже 12 років, але побороти не можуть", — зазначив Плетенчук.

Кримський міст

Незаконно побудована переправа через Керченську протоку все частіше працює з перебоями. Через побоювання нових ударів та конструктивні проблеми росіяни вводять нові обмеження на проїзд. Постійні перекриття руху та багатокілометрові черги стали буденністю для тих, хто намагається скористатися мостом. Військове значення об'єкта поступово нівелюється, оскільки залізницею вже давно не ризикують перевозити важку техніку чи пальне.

"Зараз вони поширюють інформацію про нові обмеження за вагою — цифри пишуть дивні, навіть до півтори тонни, що фактично є вагою звичайної автівки. Росіяни вже давно не використовують міст для великих вантажів, бо бояться за його стан і нові влучання. Цей об'єкт зараз більше символічний, ніж практичний", — пояснив речник.

Проблеми логістики на півдні

Удари по Чонгарському мосту та інших переправах суттєво ускладнюють життя окупаційним військам на півдні України. Хоча ворог намагається використовувати залізницю на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя, ці шляхи також постійно перебувають під вогневим контролем. Навіть погода готує загарбникам сюрпризи. Азовське море замерзло, і тепер залишається лише чекати, як Кримський міст витримає майбутній льодохід.

"Логістику на суходолі їм відновлювати легше, ніж міст, але ми бачимо удари навіть по потягах. Цікаво буде подивитися, коли почнеться льодохід на морі. Під час Другої світової війни міст, який будували німці, не пережив льодоходу. Відтоді море так не замерзало. Тому чекаємо, як конструкція витримає це навантаження зараз", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ВМС розповіли деталі про удар по аеродрому в Криму. Також ми писали, що росіяни обмежують використання ракетоносіїв у морі.