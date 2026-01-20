Відео
Україна
РФ обмежує використання ракетоносіїв — які причини

РФ обмежує використання ракетоносіїв — які причини

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 13:35
Росія не запускає Калібри з Новоросійська — причини
Пуск "Калібрів" з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

Цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні. Під час удару вони застосовувати ракети та дрони, однак "Калібрів" з моря не було. Причини – штормова погода та особливості портів на Чорному морі.

Про це в ефірі Radio NV розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко.

Атаки по Україні

Атаки по Україні

За словами Риженка, сьогоднішні удари по Україні включали різні типи балістики, стратегічну авіацію та дрони. Однак не в тій кількості, як зазвичай. Пусків "Калібрів" взагалі не зафіксовано. Експерт пояснює це обмеженням через погодні умови.

"Вони готували мінімум один фрегат для запуску "Калібрів" х Новоросійська. Але штормова погода сильно впливає", — розповів Риженко.

Пастка Новоросійська

​Андрій Риженко зазначає, що база в Новоросійську є однією з найбільш незручних на всьому Чорному морі. Основна проблема полягає в географічному розташуванні. Там часто виникають раптові та надзвичайно сильні вітри. Через невелику глибину в прибережній зоні шторм дуже швидко підіймає високу хвилю, яка становить небезпеку навіть для великих суден. Саме через такі природні умови росіяни так відчайдушно намагалися триматися за порти в окупованому Криму. Севастополь є набагато безпечнішим пунктом базування, ніж штучно розбудована гавань у Новоросійську.

​"Новоросійськ — це одна із найневдаліших баз з точки зору базування. Вітри там дуже швидко наганяють хвилю, і це негативно впливає на безпеку судноплавства. Росіяни тримаються за Севастополь, бо він як порт набагато кращий, а Новоросійськ чисто географічно програє Кримському півострову", — підсумував Андрій Риженко.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що Росія цієї ночі завдала нової комбінованої атаки по Україні. Також ми писали про те, скільки цілей збили сили ППО в небі над Україною.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси калібри Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
