Україна
Главная Одесса РФ ограничивает использование ракетоносителей — какие причины

РФ ограничивает использование ракетоносителей — какие причины

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 13:35
Россия не запускает Калибры из Новороссийска - причины
Пуск "Калибров" с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

Этой ночью РФ осуществила массированную атаку по Украине. Во время удара они применяли ракеты и дроны, однако "Калибров" с моря не было. Причины — штормовая погода и особенности портов на Черном море.

Об этом в эфире Radio NV рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко.

По словам Рыженко, сегодняшние удары по Украине включали различные типы баллистики, стратегическую авиацию и дроны. Однако не в том количестве, как обычно. Пусков "Калибров" вообще не зафиксировано. Эксперт объясняет это ограничением из-за погодных условий.

"Они готовили минимум один фрегат для запуска "Калибров" из Новороссийска. Но штормовая погода сильно влияет", — рассказал Рыженко.

Ловушка Новороссийска

Андрей Рыженко отмечает, что база в Новороссийске является одной из самых неудобных на всем Черном море. Основная проблема заключается в географическом расположении. Там часто возникают внезапные и чрезвычайно сильные ветры. Из-за небольшой глубины в прибрежной зоне шторм очень быстро поднимает высокую волну, которая представляет опасность даже для больших судов. Именно из-за таких природных условий россияне так отчаянно пытались держаться за порты в оккупированном Крыму. Севастополь является гораздо более безопасным пунктом базирования, чем искусственно построенная гавань в Новороссийске.

"Новороссийск — это одна из самых неудачных баз с точки зрения базирования. Ветры там очень быстро нагоняют волну, и это негативно влияет на безопасность судоходства. Россияне держатся за Севастополь, потому что он как порт гораздо лучше, а Новороссийск чисто географически проигрывает Крымскому полуострову", — подытожил Андрей Рыженко.

Напомним, президент Зеленский рассказал, что Россия этой ночью нанесла новую комбинированную атаку по Украине. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО в небе над Украиной.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы калибры Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
