Удар по військовому аеродрому в Джанкої у Криму: відео

Момент, перед ударом. Фото: скриншот з відео

Військові об’єкти в окупованому Криму залишаються під постійним прицілом українських захисників. Вони регулярно стають цілями ударів і більше не вважаються безпечними. Цього разу під атаку потрапив аеродром у Джанкої.

Відео операції оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Удар по Криму

ВМС ЗСУ показали кадри удару по аеродрому в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму. Влучання були зокрема у диспетчерську будівлю. Атаку здійснили безпілотниками бійці 426 окремого полку безпілотних систем 30 корпусу морської піхоти. Там зазначили, що підрозділ розширився до полку, а разом із цим зросла й дальність ураження цілей. За словами військових, об’єкти, які раніше вважалися недосяжними та добре захищеними, тепер перебувають у зоні ризику.

"Те, що вважалося безпечним учора, вже не є таким сьогодні. Якщо ми дісталися до захищених аеродромів, то зможемо дістатися й до інших військових об’єктів", — наголосили у ВМС ЗСУ.

Однак, коли саме було завдано удару та яких пошкоджень зазнав аеродром, у відомстві не повідомляють.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни обмежили використання "Калібрів" в морі. Також ми писали, що РФ втрачає системи ППО в Криму.