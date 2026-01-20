Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна атака на Крим — ВМС показали удар по аеродрому

Успішна атака на Крим — ВМС показали удар по аеродрому

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:11
Удар по військовому аеродрому в Джанкої у Криму: відео
Момент, перед ударом. Фото: скриншот з відео

Військові об’єкти в окупованому Криму залишаються під постійним прицілом українських захисників. Вони регулярно стають цілями ударів і більше не вважаються безпечними. Цього разу під атаку потрапив аеродром у Джанкої.

Відео операції оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Удар по Криму

ВМС ЗСУ показали кадри удару по аеродрому в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму. Влучання були зокрема у диспетчерську будівлю. Атаку здійснили безпілотниками бійці 426 окремого полку безпілотних систем 30 корпусу морської піхоти. Там зазначили, що підрозділ розширився до полку, а разом із цим зросла й дальність ураження цілей. За словами військових, об’єкти, які раніше вважалися недосяжними та добре захищеними, тепер перебувають у зоні ризику.

"Те, що вважалося безпечним учора, вже не є таким сьогодні. Якщо ми дісталися до захищених аеродромів, то зможемо дістатися й до інших військових об’єктів", — наголосили у ВМС ЗСУ.

Однак, коли саме було завдано удару та яких пошкоджень зазнав аеродром, у відомстві не повідомляють.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни обмежили використання "Калібрів" в морі. Також ми писали, що РФ втрачає системи ППО в Криму.

Одеса Крим ВМС Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації