Україна
Удар по Криму — знищено ППО та склад дронів росіян

Удар по Криму — знищено ППО та склад дронів росіян

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 14:49
Удар по Криму і Донеччині: знищено ППО та склад БпЛА
Російська система ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України завдали точкових ударів по важливих військових цілях росіян. Під атаку потрапили системи ППО в окупованому Криму та склад безпілотників на Донеччині.

Про це у суботу, 17 січня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Знищення техніки росіян в Криму

За їхніми даними, у Криму, в районі Євпаторії, було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У". Вона використовується для виявлення повітряних цілей на великій відстані. Також у районі Хуторка знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який прикривав військові об’єкти від повітряних атак.

Удар по техніці окупантів в Донецькій області

Окрім цього, за інформацією Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Донецька, українські захисники уразили місце зберігання та підготовки до запуску безпілотних літальних апаратів. Саме з таких локацій ворог часто здійснює атаки дронами по українських містах і позиціях Сил оборони.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються. Військові підкреслюють, що операції зі знищення ворожої техніки та інфраструктури триватимуть і надалі.

Нагадаємо, Росія продовжує насичувати Крим ППО. Також ми писали, що російська сторона вже давно використала всі можливі варіанти для охорони так званого Кримського моста.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Генштаб ЗСУ війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
