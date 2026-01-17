Удар по Криму і Донеччині: знищено ППО та склад БпЛА

Російська система ППО в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України завдали точкових ударів по важливих військових цілях росіян. Під атаку потрапили системи ППО в окупованому Криму та склад безпілотників на Донеччині.

Про це у суботу, 17 січня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Знищення техніки росіян в Криму

За їхніми даними, у Криму, в районі Євпаторії, було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У". Вона використовується для виявлення повітряних цілей на великій відстані. Також у районі Хуторка знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який прикривав військові об’єкти від повітряних атак.

Удар по техніці окупантів в Донецькій області

Окрім цього, за інформацією Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Донецька, українські захисники уразили місце зберігання та підготовки до запуску безпілотних літальних апаратів. Саме з таких локацій ворог часто здійснює атаки дронами по українських містах і позиціях Сил оборони.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються. Військові підкреслюють, що операції зі знищення ворожої техніки та інфраструктури триватимуть і надалі.

Нагадаємо, Росія продовжує насичувати Крим ППО. Також ми писали, що російська сторона вже давно використала всі можливі варіанти для охорони так званого Кримського моста.