Удар по Крыму — уничтожены ПВО и склад дронов россиян

Удар по Крыму — уничтожены ПВО и склад дронов россиян

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 14:49
Удар по Крыму и Донецкой области: уничтожены ПВО и склад БпЛА
Российская система ПВО в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины нанесли точечные удары по важным военным целям россиян. Под атаку попали системы ПВО в оккупированном Крыму и склад беспилотников в Донецкой области.

Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение техники россиян в Крыму

По их данным, в Крыму, в районе Евпатории, была поражена радиолокационная станция "Небо-У". Она используется для обнаружения воздушных целей на большом расстоянии. Также в районе Хуторка уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал военные объекты от воздушных атак.

Удар по технике оккупантов в Донецкой области

Кроме этого, по информации Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Донецка, украинские защитники поразили место хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Именно из таких локаций враг часто осуществляет атаки дронами по украинским городам и позициям Сил обороны.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются. Военные подчеркивают, что операции по уничтожению вражеской техники и инфраструктуры будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, Россия продолжает насыщать Крым ПВО. Также мы писали, что российская сторона уже давно использовала все возможные варианты для охраны так называемого Крымского моста.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
