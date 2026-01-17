Удар по Крыму и Донецкой области: уничтожены ПВО и склад БпЛА

Удар по Крыму — уничтожены ПВО и склад дронов россиян
Силы обороны Украины нанесли точечные удары по важным военным целям россиян. Под атаку попали системы ПВО в оккупированном Крыму и склад беспилотников в Донецкой области.
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожение техники россиян в Крыму
По их данным, в Крыму, в районе Евпатории, была поражена радиолокационная станция "Небо-У". Она используется для обнаружения воздушных целей на большом расстоянии. Также в районе Хуторка уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал военные объекты от воздушных атак.
Удар по технике оккупантов в Донецкой области
Кроме этого, по информации Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Донецка, украинские защитники поразили место хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Именно из таких локаций враг часто осуществляет атаки дронами по украинским городам и позициям Сил обороны.
Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются. Военные подчеркивают, что операции по уничтожению вражеской техники и инфраструктуры будут продолжаться и в дальнейшем.
Напомним, Россия продолжает насыщать Крым ПВО. Также мы писали, что российская сторона уже давно использовала все возможные варианты для охраны так называемого Крымского моста.
