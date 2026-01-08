Видео
Успешные атаки на Крым — россияне усиливают ПВО

Успешные атаки на Крым — россияне усиливают ПВО

Дата публикации 8 января 2026 09:16
ПВО в оккупированном Крыму: Россия усиливает защиту полуострова
Система ПВО оккупантов. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские защитники систематически наносят удары по объектам во временно оккупированном Крыму. Во время этих атак уничтожают, в частности, и российские системы противовоздушной обороны. Несмотря на это, Россия продолжает насыщать Крым ПВО, считая его ключевым плацдармом.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Усиление ПВО

Дмитрий Плетенчук заявил, что на временно оккупированном полуострове представлено значительное количество различных систем ПВО. По его словам, Россия не прекращает усиливать оборону Крыма. Он также отметил, что оккупанты, как и Украина, используют авиацию как составляющую противовоздушной обороны.

"Несмотря на все, что происходит вокруг, россияне и в дальнейшем будут максимально насыщать полуостров, потому что Крым — это и символический, и стратегический плацдарм", — подчеркнул Плетенчук.

Удар по Крыму

Ночью в разных районах Крыма были слышны взрывы. В частности, работу вражеской ПВО фиксировали вблизи Керчи, недалеко от Крымского моста, а также в районе Ялты и Саках. Оккупационные власти сообщили о якобы уничтожении 14 беспилотников над полуостровом в период с 22:00 7 января до 06:00 8 января. Еще 12 дронов, по их утверждениям, сбили над акваторией Черного моря.

Напомним, мы сообщали, что украинские защитники уничтожают российскую ПВО и самолеты в Крыму. Также мы писали, что россияне уже исчерпали все идеи по защите Крымского моста.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО Крымский мост
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
