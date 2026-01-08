ППО в окупованому Криму: Росія посилює захист півострова

Система ППО окупантів. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські захисники систематично завдають ударів по об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під час цих атак знищують, зокрема, й російські системи протиповітряної оборони. Попри це, Росія продовжує насичувати Крим ППО, вважаючи його ключовим плацдармом.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Посилення ППО

Дмитро Плетенчук заявив, що на тимчасово окупованому півострові представлена значна кількість різних систем ППО. За його словами, Росія не припиняє посилювати оборону Криму. Він також зазначив, що окупанти, як і Україна, використовують авіацію як складову протиповітряної оборони.

"Незважаючи на все, що відбувається навколо, росіяни і надалі будуть максимально насичувати півострів, тому що Крим — це і символічний, і стратегічний плацдарм", — наголосив Плетенчук.

Удар по Криму

Вночі у різних районах Криму було чутно вибухи. Зокрема, роботу ворожої ППО фіксували поблизу Керчі, неподалік Кримського мосту, а також у районі Ялти та Саках. Окупаційна влада повідомила про нібито знищення 14 безпілотників над півостровом у період з 22:00 7 січня до 06:00 8 січня. Ще 12 дронів, за їхніми твердженнями, збили над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські захисники знищують російську ППО та літаки в Криму. Також ми писали, що росіяни вже вичерпали всі ідеї щодо захисту Кримського мосту.