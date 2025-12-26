ГУР знищило російську ППО в окупованому Криму

Момент переду ударом по ППО РФ. Фото: скриншот з відео

Українські спецпризначенці напередодні Різдва завдали серію ударів по тимчасово окупованому Криму. Під прицілом опинилися дороговартісні засоби протиповітряної оборони РФ. Розвідники знищили одразу кілька ключових військових об’єктів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Удар по Криму

Бійці спецпідрозділу "Примари" успішно уразили низку важливих цілей російських військ у Криму. Зокрема, знищено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В, радіолокаційну систему РСП-6М2, а також командно-штабну машину "Редут-221" і станцію наведення ракет 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3". Усі ці системи відігравали ключову роль у прикритті військових об’єктів окупантів.

Окрім цього, розвідники завдали удару по захисній конструкції для озброєння та військової техніки. Поруч із нею перебували двоє російських військових. За даними ГУР, об’єкт також було знищено.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — зазначили в ГУР.

