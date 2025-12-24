Відео
Головна Одеса Удар по Криму — наступ РФ на південь вдалося зірвати

Удар по Криму — наступ РФ на південь вдалося зірвати

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:32
Удар по флотилії РФ: загрози для Одещини немає
Російський катер. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські сили вдарили по тимчасовому пункту базування російських річкових катерів в Оленівці на окупованому Криму. Ураження здійснили ракетою українського виробництва. На місці влучання спалахнула сильна пожежа. Ці плавзасоби загрожували півдню України, зокрема Одещині.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів капітан 1 рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС (2004-2020 рр.), стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко.

Удар по Криму

Під удар потрапив пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів РФ, які входять до складу так званої Дніпровської флотилії. Після влучання на об’єкті фіксували масштабну пожежу, ступінь пошкоджень наразі уточнюється. Капітан 1 рангу запасу ВМС Андрій Риженко вважає, що це перша цілеспрямована операція саме по Оленівці. За його словами, удар був здійснений для того, аби зірвати плани Росії.

"Це в першу чергу було спрямовано проти можливостей росіян діяти на Дніпрі — захоплювати острови біля Херсона та наближатися до міста", — зазначив Андрій Риженко.

Експерт також наголосив, що атака має прямий зв’язок із безпекою Одеської області. За його оцінкою, російські сили могли готувати ці плавзасоби для можливих операцій на півдні, зокрема після заяв про наміри щодо західної частини Одещини.

Риженко додав, що Дніпровську флотилію формували близько року, стягуючи техніку з різних регіонів, а базування в окупованому Криму давало ворогу оперативну перевагу. Саме тому ураження цього пункту він називає ударом на випередження, який зменшує загрози для Одещини та всього півдня України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія програла війну у Чорному морі. Також ми писали, що СБУ вперше уразила судно "тіньового флоту" РФ у Середземному морі.

Одеса корабель Одеська область Новини Одеси флот удари по РФ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
