Удар по флотилии РФ: угрозы для Одесской области нет

Российский катер. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские силы ударили по временному пункту базирования российских речных катеров в Еленовке на оккупированном Крыму. Поражение осуществили ракетой украинского производства. На месте попадания вспыхнул сильный пожар. Эти плавсредства угрожали югу Украины, в частности Одесской области.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС, заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020 гг.), стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.

Удар по Крыму

Под удар попал пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров РФ, которые входят в состав так называемой Днепровской флотилии. После попадания на объекте фиксировали масштабный пожар, степень повреждений пока уточняется. Капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко считает, что это первая целенаправленная операция именно по Еленовке. По его словам, удар был осуществлен для того, чтобы сорвать планы России.

"Это в первую очередь было направлено против возможностей россиян действовать на Днепре — захватывать острова возле Херсона и приближаться к городу", — отметил Андрей Рыженко.

Эксперт также отметил, что атака имеет прямую связь с безопасностью Одесской области. По его оценке, российские силы могли готовить эти плавсредства для возможных операций на юге, в частности после заявлений о намерениях по западной части Одесской области.

Рыженко добавил, что Днепровскую флотилию формировали около года, стягивая технику из разных регионов, а базирование в оккупированном Крыму давало врагу оперативное преимущество. Именно поэтому поражение этого пункта он называет ударом на опережение, который уменьшает угрозы для Одесской области и всего юга Украины.

Напомним, мы сообщали, что Россия проиграла войну в Черном море. Также мы писали, что СБУ впервые поразила судно "теневого флота" РФ в Средиземном море.