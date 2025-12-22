Видео
Главная Одесса Стало известно в каком состоянии подлодка РФ после удара дроном

Стало известно в каком состоянии подлодка РФ после удара дроном

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:58
Субмарина РФ в Крыму получила серьезные повреждения: что известно
Момент удара по субмарине. Фото: скриншот из видео

Российская подводная лодка "Варшавянка" в Крыму получила серьезные повреждения. Ее восстановление почти невозможно, а попытки ремонта делают ее легкой целью для Украины. Это уже вторая потеря подводного корабля РФ во время войны.

Об этом в эфире телеканала "FREДОM" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удар по субмарине

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что повреждения российской "Варшавянки" настолько серьезны, что ставят под сомнение ее дальнейшую службу в составе Черноморского флота. По его словам, ремонт в Крыму невозможен из-за отсутствия необходимой базы. Любая попытка поставить субмарину на ремонт делает ее легкой мишенью для украинских сил.

"Основная причина, почему остатки Черноморского флота еще существуют, — мобильность и скрытность. А эта лодка стала стационарной целью", — добавил Плетенчук.

По его словам, теоретически субмарину можно было бы эвакуировать в Санкт-Петербург, однако транспортировка является чрезвычайно рискованной. Плетенчук подчеркнул, что стационарные объекты во флоте РФ все чаще напоминают "донные", а не подводные.

"Эта подводная лодка потихоньку превращается в донный флот: она уже не подводная", — отметил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что СБУ уничтожили два истребителя на аэродроме в Крыму. Также мы писали, что россияне в Крыму теряют защиту благодаря успешным атакам ВСУ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
