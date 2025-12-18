Дроны СБУ атаковали аэродром Бельбек в Крыму — уничтожено техники РФ на миллионы

Аэродром, который атаковали дроны СБУ. Фото: СБУ

В ночь на 18 декабря беспилотники СБУ атаковали аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате успешных ударов уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины в четверг, 18 декабря.

Результаты атаки СБУ на аэродром РФ. Фото: СБУ

Дроны СБУ атаковали аэродром Бельбек в Крыму

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Дроны СБУ атаковали аэродром оккупантов в Крыму. Фото: СБУ

В результате прицельных попаданий украинских беспилотников были поражены:

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного — около 60-100 млн долларов);

РЛС 92Н6, которая является составляющей зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 30 млн долларов, экспортная — 60 млн долларов);

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 12 млн долларов, экспортная — 19 млн долларов);

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена — 30-50 млн долларов в зависимости от комплектации и вооружения).

Результат ударов СБУ по аэродрому с российской техникой. Фото: СБУ

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", — отметили в СБУ.

Напомним, что недавно впервые в истории дроны СБУ поразили подводную лодку россиян в Новороссийске.

Ранее дроны СБУ остановили добычу российской нефти в Каспийском море.