Видео

СБУ поразила аэродром Бельбек — уничтожено техники на миллионы

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:42
Дроны СБУ атаковали аэродром Бельбек в Крыму — уничтожено техники РФ на миллионы
Аэродром, который атаковали дроны СБУ. Фото: СБУ

В ночь на 18 декабря беспилотники СБУ атаковали аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате успешных ударов уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины в четверг, 18 декабря.

СБУ атакувала аеродром росіян
Результаты атаки СБУ на аэродром РФ. Фото: СБУ

Дроны СБУ атаковали аэродром Бельбек в Крыму

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

СБУ атакувала аеродром росіян
Дроны СБУ атаковали аэродром оккупантов в Крыму. Фото: СБУ

В результате прицельных попаданий украинских беспилотников были поражены:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного — около 60-100 млн долларов);
  • РЛС 92Н6, которая является составляющей зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 30 млн долларов, экспортная — 60 млн долларов);
  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка 12 млн долларов, экспортная — 19 млн долларов);
  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена — 30-50 млн долларов в зависимости от комплектации и вооружения).
СБУ атакувала аеродром росіян у Криму
Результат ударов СБУ по аэродрому с российской техникой. Фото: СБУ

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", — отметили в СБУ.

Напомним, что недавно впервые в истории дроны СБУ поразили подводную лодку россиян в Новороссийске.

Ранее дроны СБУ остановили добычу российской нефти в Каспийском море.

СБУ спецоперация дроны война в Украине Россия атака аэродром
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
