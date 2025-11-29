СБУ взорвала два танкера "теневого флота" РФ в Черном море

СБУ взорвала два российских танкера в Черном море — что известно
В Черном море ночью были поражены два российских танкера из "теневого флота" — KAIRO и VIRAT. Операцию провели морские дроны Sea Baby в сотрудничестве со спецподразделением СБУ и ВМС Украины.
Эту информацию журналистам Новини.LIVE подтвердили источники в СБУ.
Повреждение танкеров "теневого флота" РФ
По данным СБУ были поражены два подсанкционных нефтетанкера России — KAIRO и VIRAT. Суда направлялись на загрузку в Новороссийск. Эту задачу выполнили модернизированные морские дроны Sea Baby, которые Украина применяет для ударов по российским военным целям и логистике на море.
Что произошло с танкерами
На распространенных материалах видно, что оба судна получили критические повреждения после попаданий. Их корпуса пробиты ниже ватерлинии, а движение полностью парализовано. По словам источников, танкеры фактически больше не могут быть использованы по назначению.
Детали подрыва и информация о пораженных танкерах
Отметим, что о подрыве танкеров стало известно накануне вечером. На танкере Kairos после взрыва возник пожар, а на Virat также зафиксировали поражение. На момент атаки оба судна шли пустыми. Экипаж эвакуировали турецкие спасатели.
Танкер Kairos шел из Египта в Новороссийск для загрузки и в момент удара находился в 28 морских милях от берега Турции. На борту было 25 членов экипажа, никто не пострадал.
Танкер Virat в июне фиксировался в порту Севастополя. На момент удара на борту было 20 человек, никто не пострадал.
