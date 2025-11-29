Видео
СБУ взорвала два российских танкера в Черном море — что известно

СБУ взорвала два российских танкера в Черном море — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 14:56
СБУ взорвала два танкера "теневого флота" РФ в Черном море
Подрыв танкеров в Черном море. Фото: кадр из видео

В Черном море ночью были поражены два российских танкера из "теневого флота" — KAIRO и VIRAT. Операцию провели морские дроны Sea Baby в сотрудничестве со спецподразделением СБУ и ВМС Украины.

Эту информацию журналистам Новини.LIVE подтвердили источники в СБУ.

Читайте также:

Повреждение танкеров "теневого флота" РФ

По данным СБУ были поражены два подсанкционных нефтетанкера России — KAIRO и VIRAT. Суда направлялись на загрузку в Новороссийск. Эту задачу выполнили модернизированные морские дроны Sea Baby, которые Украина применяет для ударов по российским военным целям и логистике на море.

Что произошло с танкерами

На распространенных материалах видно, что оба судна получили критические повреждения после попаданий. Их корпуса пробиты ниже ватерлинии, а движение полностью парализовано. По словам источников, танкеры фактически больше не могут быть использованы по назначению.

Детали подрыва и информация о пораженных танкерах

Отметим, что о подрыве танкеров стало известно накануне вечером. На танкере Kairos после взрыва возник пожар, а на Virat также зафиксировали поражение. На момент атаки оба судна шли пустыми. Экипаж эвакуировали турецкие спасатели.

Танкер Kairos шел из Египта в Новороссийск для загрузки и в момент удара находился в 28 морских милях от берега Турции. На борту было 25 членов экипажа, никто не пострадал.

Танкер Virat в июне фиксировался в порту Севастополя. На момент удара на борту было 20 человек, никто не пострадал.

Напомним, днем ранее на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили несколько объектов ПВО и ангар с российскими дронами. Также мы писали, что в ВМС ВСУ назвали приоритетные цели в Крыму.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
