Стали известны подробности уникальной операции ГУР в Крыму

Дата публикации 28 ноября 2025 17:55
ГУР: 14 бойцов атаковали Крым на водных мотоциклах
Подготовка бойцов к спецоперации. Фото: кадр из видео

В октябре 2023 года 14 бойцов ГУР на обычных водных мотоциклах преодолели 200 км открытого моря, чтобы атаковать российскую радиолокационную станцию в Крыму. Операция прошла успешно, и все участники вернулись на базу. Даже опытные моряки считают такой рейд экстремально сложным.

Об этом стало известно из книги "Остров ГУР. Тайны, операции, война".

Уникальная операция

Операцией руководил командир подразделения "группа Тимура", известный только под позывным "Тимур". Он рассказал, что главной сложностью была огромная дистанция.

"От старта до российской базы на побережье — около 200 км. Именно это было самой большой проблемой. Гидроциклы обычно используют для 10-15 км от берега, и нам пришлось выходить на открытое море, где любая ошибка могла стоить жизни", — отметил он.

По словам "Тимура", во время рейда один гидроцикл сломался, и его почти невозможно было отследить даже с помощью дронов. В то же время водные мотоциклы позволили быстро и незаметно приблизиться к кромке Крымского побережья и осуществить атаку на стратегический объект противника. Операция стала примером смелости и высокого уровня подготовки украинских спецназовцев, демонстрируя, что даже в сложных условиях морской разведки можно успешно выполнять рисковые задачи.

Напомним, мы сообщали, что Буданов впервые раскрыл детали спецоперации в Покровске. Также мы писали, что бойцы "Kraken" показали, как уничтожают оккупантов на фронте.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
