Головна Одеса Стали відомі подробиці унікальної операції ГУР у Криму

Стали відомі подробиці унікальної операції ГУР у Криму

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:55
ГУР: 14 бійців атакували Крим на водних мотоциклах
Підготовка бійців до спецоперації. Фото: кадр з відео

У жовтні 2023 року 14 бійців ГУР на звичайних водних мотоциклах подолали 200 км відкритого моря, щоб атакувати російську радіолокаційну станцію в Криму. Операція пройшла успішно, і всі учасники повернулися на базу. Навіть досвідчені моряки вважають такий рейд екстремально складним.

Про це стало відомо із книги "Острів ГУР. Таємниці, операції, війна".

Читайте також:

Унікальна операція

Операцією керував командир підрозділу "група Тимура", відомий лише під позивним "Тимур". Він розповів, що головною складністю була величезна дистанція.

"Від старту до російської бази на узбережжі — близько 200 км. Саме це було найбільшою проблемою. Гідроцикли зазвичай використовують для 10–15 км від берега, і нам довелося виходити на відкрите море, де будь-яка помилка могла коштувати життя", — зазначив він.

За словами "Тимура", під час рейду один гідроцикл зламався, і його майже неможливо було відстежити навіть з допомогою дронів. Водночас водні мотоцикли дозволили швидко і непомітно наблизитися до кромки Кримського узбережжя та здійснити атаку на стратегічний об’єкт противника. Операція стала прикладом сміливості та високого рівня підготовки українських спецпризначенців, демонструючи, що навіть у складних умовах морської розвідки можна успішно виконувати ризикові завдання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Буданов вперше розкрив деталі спецоперації у Покровську. Також ми писали, що бійці "Kraken" показали, як нищать окупантів на фронті.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
