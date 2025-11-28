ГУР: 14 бійців атакували Крим на водних мотоциклах

Підготовка бійців до спецоперації. Фото: кадр з відео

У жовтні 2023 року 14 бійців ГУР на звичайних водних мотоциклах подолали 200 км відкритого моря, щоб атакувати російську радіолокаційну станцію в Криму. Операція пройшла успішно, і всі учасники повернулися на базу. Навіть досвідчені моряки вважають такий рейд екстремально складним.

Про це стало відомо із книги "Острів ГУР. Таємниці, операції, війна".

Унікальна операція

Операцією керував командир підрозділу "група Тимура", відомий лише під позивним "Тимур". Він розповів, що головною складністю була величезна дистанція.

"Від старту до російської бази на узбережжі — близько 200 км. Саме це було найбільшою проблемою. Гідроцикли зазвичай використовують для 10–15 км від берега, і нам довелося виходити на відкрите море, де будь-яка помилка могла коштувати життя", — зазначив він.

За словами "Тимура", під час рейду один гідроцикл зламався, і його майже неможливо було відстежити навіть з допомогою дронів. Водночас водні мотоцикли дозволили швидко і непомітно наблизитися до кромки Кримського узбережжя та здійснити атаку на стратегічний об’єкт противника. Операція стала прикладом сміливості та високого рівня підготовки українських спецпризначенців, демонструючи, що навіть у складних умовах морської розвідки можна успішно виконувати ризикові завдання.

