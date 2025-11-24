Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Влучні атаки на Крим — уражені стратегічні об'єкти

Влучні атаки на Крим — уражені стратегічні об'єкти

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 09:18
Оновлено: 10:04
Атака дронів по хімзаводу та підстанції в окупованому Криму
Пожежа на хімзаводі у Криму після атаки. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 22 та 23 листопада українські безпілотники атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Красноперекопську на окупованому півострові. Унаслідок ударів російські енергетичні та паливні ресурси стають дедалі проблемнішими для окупантів.

Про операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Реклама
Читайте також:

Деталі атаки

Українські дрони вдарили по хімічному підприємству "Бром", яке працює на потреби російського оборонного комплексу. Одночасно було уражено електропідстанцію "Красноперекопськ", яку Мадяр назвав одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого Криму. Він повідомив, що атаки відбувалися дві ночі поспіль і стали частиною серії операцій зі зниження енергопотенціалу окупаційної інфраструктури.

"Красноперекопська ПС — один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", — написав командувач сил безпілотних систем.

Мадяр також зазначив, що через роботу українських безпілотників російський бензин стає "дефіцитною рідиною", а газ і нафта "швидко згорають". За його інформацією, удари завдали "Птахи" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, який трансформували із 14-го полку СБС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що "Примари" ГУР атакували низку важливих ворожих об'єктів у Криму. Також ми писали, що росіяни стягують ППО на територію тимчасово окупованого півострова.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації