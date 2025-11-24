Атака дронів по хімзаводу та підстанції в окупованому Криму

Пожежа на хімзаводі у Криму після атаки. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 22 та 23 листопада українські безпілотники атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Красноперекопську на окупованому півострові. Унаслідок ударів російські енергетичні та паливні ресурси стають дедалі проблемнішими для окупантів.

Про операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Деталі атаки

Українські дрони вдарили по хімічному підприємству "Бром", яке працює на потреби російського оборонного комплексу. Одночасно було уражено електропідстанцію "Красноперекопськ", яку Мадяр назвав одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого Криму. Він повідомив, що атаки відбувалися дві ночі поспіль і стали частиною серії операцій зі зниження енергопотенціалу окупаційної інфраструктури.

"Красноперекопська ПС — один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", — написав командувач сил безпілотних систем.

Мадяр також зазначив, що через роботу українських безпілотників російський бензин стає "дефіцитною рідиною", а газ і нафта "швидко згорають". За його інформацією, удари завдали "Птахи" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, який трансформували із 14-го полку СБС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що "Примари" ГУР атакували низку важливих ворожих об'єктів у Криму. Також ми писали, що росіяни стягують ППО на територію тимчасово окупованого півострова.