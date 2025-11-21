Примари ГУР знищили Ка-27 і радари ППО в Криму

Момент удару по Криму. Фото: кадр з відео

Українські бійці продовжують демілітаризовувати території тимчасово окупованого Криму. На півострові українські розвідники знову завдали точного й болючого удару по російських військових цілях. Під час операції вдалося уразити дорогу ворожу техніку.

Відео з ураженням показали в Головному управлінні розвідки.

Атака на Крим

На території тимчасово окупованого півострова українські "Примари" провели операцію, яка стала черговим ударом по російській армії. Під час рейду було знищено корабельний гелікоптер Ка-27, що росіяни активно використовували для патрулювання й розвідки. Також розвідники уразили аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", станцію 55Ж6У "Нєбо-У", радар "Нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "Терек". Усі ці системи допомагали окупантам відстежувати повітряний простір і координувати роботу їхньої ППО.

Під час операції українські бійці вміло уникнули ракети, запущеної з російського комплексу "Панцир-С1". Окремо розвідники зафіксували рух ключа птахів у небі над Кримом — кадр став своєрідним символом операції.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!" — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ стягує ППО до Криму. Також ми писали, що росіяни посилили охорону Керченського мосту.