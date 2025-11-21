Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна операція у Криму — удари по військових об'єктах РФ

Успішна операція у Криму — удари по військових об'єктах РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 15:33
Оновлено: 15:44
Примари ГУР знищили Ка-27 і радари ППО в Криму
Момент удару по Криму. Фото: кадр з відео

Українські бійці продовжують демілітаризовувати території тимчасово окупованого Криму. На півострові українські розвідники знову завдали точного й болючого удару по російських військових цілях. Під час операції вдалося уразити дорогу ворожу техніку.

Відео з ураженням показали в Головному управлінні розвідки.

Реклама
Читайте також:

Атака на Крим

На території тимчасово окупованого півострова українські "Примари" провели операцію, яка стала черговим ударом по російській армії. Під час рейду було знищено корабельний гелікоптер Ка-27, що росіяни активно використовували для патрулювання й розвідки. Також розвідники уразили аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", станцію 55Ж6У "Нєбо-У", радар "Нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "Терек". Усі ці системи допомагали окупантам відстежувати повітряний простір і координувати роботу їхньої ППО.

Під час операції українські бійці вміло уникнули ракети, запущеної з російського комплексу "Панцир-С1". Окремо розвідники зафіксували рух ключа птахів у небі над Кримом — кадр став своєрідним символом операції.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!" — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ стягує ППО до Криму. Також ми писали, що росіяни посилили охорону Керченського мосту.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації