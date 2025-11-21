Призраки ГУР уничтожили Ка-27 и радары ПВО в Крыму

Момент удара по Крыму. Фото: кадр из видео

Украинские бойцы продолжают демилитаризовать территории временно оккупированного Крыма. На полуострове украинские разведчики снова нанесли точный и болезненный удар по российским военным целям. Во время операции удалось поразить дорогую вражескую технику.

Видео с поражением показали в Главном управлении разведки.

Атака на Крым

На территории временно оккупированного полуострова украинские "Примары" провели операцию, которая стала очередным ударом по российской армии. Во время рейда был уничтожен корабельный вертолет Ка-27, который россияне активно использовали для патрулирования и разведки. Также разведчики поразили аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", станцию 55Ж6У "Небо-У", радар "Небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "Терек". Все эти системы помогали оккупантам отслеживать воздушное пространство и координировать работу их ПВО.

Во время операции украинские бойцы умело избежали ракеты, запущенной из российского комплекса "Панцирь-С1". Отдельно разведчики зафиксировали движение ключа птиц в небе над Крымом — кадр стал своеобразным символом операции.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" — отметили в ГУР.

Напомним, мы сообщали, что РФ стягивает ПВО в Крым. Также мы писали, что россияне усилили охрану Керченского моста.