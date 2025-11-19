Охрана Керченского моста катерами РФ

Российские корабли в Черном море. Фото: крымский ветер

Российские военные заметно усилили охрану Керченского моста со стороны Черного моря. К конструкции стянули противодиверсионные и артиллерийские катера. Такие действия вероятно происходят на фоне регулярных ударов по военным целям в Крыму и в глубине территории РФ.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Охрана моста

Оккупационные силы усилили морскую охрану Керченского моста, выставив возле него два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и один артиллерийский катер проекта 1204 "Шмель". Россияне используют такую технику для патрулирования и прикрытия акватории вокруг моста.

"Грачонок" оснащен пулеметной установкой калибра 14,5 мм, противодиверсионными гранатометами ДП-65А и ДП-64, а также переносными зенитными ракетными комплексами "Игла" и "Верба". Это позволяет экипажу выявлять и уничтожать диверсионные группы в воде. Катер "Шмель" имеет значительно более мощное вооружение. На борту установлена 76-мм башенная артиллерийская установка Д-56ТС, две 25-мм установки 2М-3М, а также реактивные пусковые установки БМ-14-17. Судно также способно нести минное вооружение — до десяти якорных мин или четырех донных.

Такое усиление свидетельствует о растущей нервозности оккупантов из-за системных ударов по целям в Крыму и на территории РФ. Охрана моста продолжает расширяться, ведь он является одной из ключевых логистических артерий российских войск на юге.

