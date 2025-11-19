Видео
Керченский мост под усиленной охраной — россияне опасаются атак

Керченский мост под усиленной охраной — россияне опасаются атак

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 09:16
обновлено: 09:11
Охрана Керченского моста катерами РФ
Российские корабли в Черном море. Фото: крымский ветер

Российские военные заметно усилили охрану Керченского моста со стороны Черного моря. К конструкции стянули противодиверсионные и артиллерийские катера. Такие действия вероятно происходят на фоне регулярных ударов по военным целям в Крыму и в глубине территории РФ.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Охрана моста

Оккупационные силы усилили морскую охрану Керченского моста, выставив возле него два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и один артиллерийский катер проекта 1204 "Шмель". Россияне используют такую технику для патрулирования и прикрытия акватории вокруг моста.

"Грачонок" оснащен пулеметной установкой калибра 14,5 мм, противодиверсионными гранатометами ДП-65А и ДП-64, а также переносными зенитными ракетными комплексами "Игла" и "Верба". Это позволяет экипажу выявлять и уничтожать диверсионные группы в воде. Катер "Шмель" имеет значительно более мощное вооружение. На борту установлена 76-мм башенная артиллерийская установка Д-56ТС, две 25-мм установки 2М-3М, а также реактивные пусковые установки БМ-14-17. Судно также способно нести минное вооружение — до десяти якорных мин или четырех донных.

Такое усиление свидетельствует о растущей нервозности оккупантов из-за системных ударов по целям в Крыму и на территории РФ. Охрана моста продолжает расширяться, ведь он является одной из ключевых логистических артерий российских войск на юге.

Напомним, мы сообщали, что появились спутниковые снимки последствий атаки на Феодосию во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что украинские воины провели успешную операцию на территории полуострова — поражен ряд объектов РФ.

Одесса Крым Черное море Одесская область Новости Одессы Крымский мост
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
