Видео

Успешная операция украинских военных в Крыму — что уничтожено

Дата публикации 13 ноября 2025 15:05
обновлено: 15:28
Удары по объектам оккупантов ночью 13 ноября
Запуск ракеты по оккупантам. Фото: скриншот из видео

В ночь на 13 ноября силы обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам точек на территории РФ и временно оккупированных территориях. Цель — снизить военно-экономический и наступательный потенциал врага. Под ударом оказался в том числе и Крым. Там поразили ряд важных для россиян объектов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Удар по Крыму

В ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины провели серию ударов по военным и логистическим объектам врага. Операция коснулась как территории рф, так и временно оккупированных частей Украины, в частности Крыма. Среди пораженных целей называют:

  • предприятие хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал";
  • стоянку вертолетов;
  • места хранения и подготовки беспилотников на аэродроме "Кировское";
  • радиолокационную станцию ПВО в районе Евпатории.

Задействованные средства поражения — ударные беспилотные летательные аппараты, реактивные дроны и ракеты различных типов. В сообщениях упоминаются также отечественные системы "Фламинго", "Барс" и "Лютый", которые применялись для комплексных ударов.

"Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Дальше будет! Слава Украине!" — отмечается в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что украинские воины поразили один из ключевых нефтетерминалов в Крыму. Также мы писали, что оккупанты перебрасывают технику с полуострова на фронт.

