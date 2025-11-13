Удары по объектам оккупантов ночью 13 ноября

Запуск ракеты по оккупантам. Фото: скриншот из видео

В ночь на 13 ноября силы обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам точек на территории РФ и временно оккупированных территориях. Цель — снизить военно-экономический и наступательный потенциал врага. Под ударом оказался в том числе и Крым. Там поразили ряд важных для россиян объектов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Удар по Крыму

В ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины провели серию ударов по военным и логистическим объектам врага. Операция коснулась как территории рф, так и временно оккупированных частей Украины, в частности Крыма. Среди пораженных целей называют:

предприятие хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал";

стоянку вертолетов;

места хранения и подготовки беспилотников на аэродроме "Кировское";

радиолокационную станцию ПВО в районе Евпатории.

Задействованные средства поражения — ударные беспилотные летательные аппараты, реактивные дроны и ракеты различных типов. В сообщениях упоминаются также отечественные системы "Фламинго", "Барс" и "Лютый", которые применялись для комплексных ударов.

"Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Дальше будет! Слава Украине!" — отмечается в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что украинские воины поразили один из ключевых нефтетерминалов в Крыму. Также мы писали, что оккупанты перебрасывают технику с полуострова на фронт.