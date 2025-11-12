Переброска бронетехники из Крыма на фронт

Техника, которую россияне перебрасывают на фронт. Фото: Крымский ветер

Россия продолжает перебрасывать военную технику из оккупированного Крыма в районы боевых действий. На полуострове зафиксировали очередной железнодорожный эшелон с бронемашинами и топливом, который направлялся на север.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Переброска техники

Во временно оккупированном Крыму заметили эшелон с тремя боевыми машинами пехоты БМП-3, которые перевозили на двух платформах сразу за электровозом. За ними двигался вагон-теплушка с военными, которые охраняли технику. В составе поезда также были цистерны с топливом и пустые платформы — вероятно, для дальнейшей транспортировки техники.

Движение железнодорожного состава зафиксировано по направлению с ВОТ Крыма к линии боевого соприкосновения на севере. Такие перевозки указывают на активное усиление российских подразделений на линии фронта.

Напомним, мы сообщали, что россияне захватили три населенных пункта в Запорожской области. Также мы писали, что в Донецкой области у россиян нет никакого успеха.