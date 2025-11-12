Перекидання бронетехніки з Криму на фронт

Техніка, яку росіяни иперекидають на фронт. Фото: Кримський вітер

Росія продовжує перекидати військову техніку з окупованого Криму до районів бойових дій. На півострові зафіксували черговий залізничний ешелон із бронемашинами та паливом, який прямував на північ.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Перекидання техніки

У тимчасово окупованому Криму помітили ешелон із трьома бойовими машинами піхоти БМП-3, які перевозили на двох платформах одразу за електровозом. За ними рухався вагон-теплушка з військовими, які охороняли техніку. У складі потяга також були цистерни з паливом і порожні платформи — ймовірно, для подальшого транспортування техніки.

Рух залізничного складу зафіксовано у напрямку з ТОТ Криму до лінії бойового зіткнення на півночі. Такі перевезення вказують на активне підсилення російських підрозділів на лінії фронту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізьській області. Також ми писали, що на Донеччині у росіян немає жодного успіху.