Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни перекидають техніку з Криму — ешелони йдуть на фронт

Росіяни перекидають техніку з Криму — ешелони йдуть на фронт

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 11:40
Оновлено: 11:39
Перекидання бронетехніки з Криму на фронт
Техніка, яку росіяни иперекидають на фронт. Фото: Кримський вітер

Росія продовжує перекидати військову техніку з окупованого Криму до районів бойових дій. На півострові зафіксували черговий залізничний ешелон із бронемашинами та паливом, який прямував на північ.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Перекидання техніки

У тимчасово окупованому Криму помітили ешелон із трьома бойовими машинами піхоти БМП-3, які перевозили на двох платформах одразу за електровозом. За ними рухався вагон-теплушка з військовими, які охороняли техніку. У складі потяга також були цистерни з паливом і порожні платформи — ймовірно, для подальшого транспортування техніки.

Рух залізничного складу зафіксовано у напрямку з ТОТ Криму до лінії бойового зіткнення на півночі. Такі перевезення вказують на активне підсилення російських підрозділів на лінії фронту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізьській області. Також ми писали, що на Донеччині у росіян немає жодного успіху.

Одеса Крим Одеська область військова техніка Новини Одеси фронт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації