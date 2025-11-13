Удари по об'єктах окупантів уночі 13 листопада

Успішна операція українських військових у Криму — що знищено
У ніч проти 13 листопада Сили оборони України завдали ударів по кількох десятках точок на території РФ і тимчасово окупованих територіях. Мета — знизити воєнно-економічний та наступальний потенціал ворога. Під ударом опинився зокрема й Крим. Там уразили низку важливих для росіян об’єктів.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Удар по Криму
У ніч проти 13 листопада підрозділи Сил оборони України провели серію ударів по військових і логістичних об’єктах ворога. Операція торкнулася як території РФ, так і тимчасово окупованих частин України, зокрема Криму. Серед уражених цілей називають:
- підприємство зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал";
- стоянку гелікоптерів;
- місця зберігання і підготовки безпілотників на аеродромі "Кіровське";
- радіолокаційну станцію ППО в районі Євпаторії.
Задіяні засоби ураження — ударні безпілотні літальні апарати, реактивні дрони та ракети різних типів. У повідомленнях згадуються також вітчизняні системи "Фламінго", "Барс" і "Лютий", які застосовувалися для комплексних ударів.
"Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії. Далі буде! Слава Україні!" — зазначається в повідомлені.
Нагадаємо, ми повідомляли, що українські воїни уразили один із ключових нафтотерміналів у Криму. Також ми писали, що окупанти перекидають техніку з півострова на фронт.
