Відео

Успішна операція українських військових у Криму — що знищено

Успішна операція українських військових у Криму — що знищено

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:05
Оновлено: 15:28
Удари по об'єктах окупантів уночі 13 листопада
Запуск ракети по окупантам. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 13 листопада Сили оборони України завдали ударів по кількох десятках точок на території РФ і тимчасово окупованих територіях. Мета — знизити воєнно-економічний та наступальний потенціал ворога. Під ударом опинився зокрема й Крим. Там уразили низку важливих для росіян об’єктів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Удар по Криму

Удар по Криму

У ніч проти 13 листопада підрозділи Сил оборони України провели серію ударів по військових і логістичних об’єктах ворога. Операція торкнулася як території РФ, так і тимчасово окупованих частин України, зокрема Криму. Серед уражених цілей називають: 

  • підприємство зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал";
  • стоянку гелікоптерів;
  • місця зберігання і підготовки безпілотників на аеродромі "Кіровське";
  • радіолокаційну станцію ППО в районі Євпаторії.

Задіяні засоби ураження — ударні безпілотні літальні апарати, реактивні дрони та ракети різних типів. У повідомленнях згадуються також вітчизняні системи "Фламінго", "Барс" і "Лютий", які застосовувалися для комплексних ударів.

"Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії. Далі буде! Слава Україні!" — зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські воїни уразили один із ключових нафтотерміналів у Криму. Також ми писали, що окупанти перекидають техніку з півострова на фронт.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
